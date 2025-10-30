Những người vượt lũ dữ đưa hàng cứu trợ đến người dân bị cô lập

Gần 13 giờ, điểm tập kết hàng cứu trợ trên đường Hoàng Diệu tấp nập người, xe. Từ hướng sông Hoài, liên tục nhiều lượt thuyền chở lương thực, nước uống đã được chia sẵn thành từng suất nhỏ vượt lũ đến các khu vực ngập sâu.

Những chuyến thuyền dũng cảm vượt lũ dữ, tiếp cận từng gia đình bị cô lập, mang theo lương thực, thực phẩm đến tận tay người dân.

Hôm nay, 30-10, ngày thứ năm phố cổ Hội An ở phường Hội An, TP Đà Nẵng chìm trong biển nước, hàng trăm gia đình vẫn bị lũ cô lập. Những chuyến hàng cứu trợ tất bật đổ về Hội An, mang theo lương thực, nhu yếu phẩm cùng những yêu thương đến với người dân phố cổ.

Thuyền của anh Thiệt (người dân địa phương) cùng ba cán bộ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Hội An chở theo 150 suất hàng cứu trợ. Nhận lệnh tiếp cận khu vực khó khăn nhất, chiếc thuyền rời đi. Đây là chuyến thứ sáu từ sáng đến giờ.

Theo hướng đường Bạch Đằng ngang qua chợ Hội An, lũ dâng cao nhấn chìm tất cả, chỉ còn thấy mái bạt của các tiểu thương nổi trên mặt nước. Dây điện chằng chịt sà sát mặt nước, các cán bộ vừa điều hướng ghe, vừa bảo nhau phải cẩn thận vì phía trước nước chảy rất mạnh.

Thuyền cứu trợ tiếp cận từng nhà dân ngập sâu. Ảnh: TẤN VIỆT

“Bà con ai cần đồ ăn ra lấy”. Tiếng các anh vang vọng liên hồi. Từ trong nhà, trên tầng hai, nhiều người dân nhoài người ra, đưa mắt nhìn về chiếc ghe nhỏ chở đầy lương thực.

Nhiều người lớn tuổi nghe có thuyền cứu trợ đến vội lội ra, nước ngang bụng. “Cô chú bình tĩnh, cứ đứng im đó bọn con tấp ghe vô”. Vừa dứt lời, các cán bộ cầm từng gói hàng chuyển tận tay người dân. Nụ cười, tiếng cảm ơn của người dân như tiếp thêm động lực cho cả đoàn tiếp tục băng lũ.

Nụ cười, lời cảm ơn của người dân tiếp thêm động lực cho lực lượng cứu trợ. Ảnh: TẤN VIỆT

Chiếc thuyền rẽ qua đường Nguyễn Duy Hiệu, nước chảy xiết, cuộn trào. Có 50 hộ gia đình đang bị cô lập bên dưới, cả đoàn bàn cách vừa tiếp cận được người dân, vừa tránh nguy cơ lật thuyền.