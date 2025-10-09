Những người Việt đầu tiên cầm iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max của Apple đánh giá gì?

Rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam), Apple đã chính thức ra mắt iPhone 17 series với Phone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Đáng chú ý, trong vài năm trở lại đây, tại các sự kiện ra mắt iPhone của Apple, hãng đã mời các phóng viên, biên tập viên và reviewer công nghệ từ Việt Nam tham dự. Hãy nghe họ đánh giá về các sản phẩm iPhone mới của Apple vừa ra mắt.

Nhà báo Vũ Tuấn Hưng, báo điện tử Vnexpress tại sự kiện ra mắt iPhone 17 của Apple. Ảnh: FBNV

Theo nhà báo Vũ Tuấn Hưng (báo điện tử Vnexpress), trong loạt iPhone mới ra mắt, iPhone 17 là chiếc iPhone thường đáng mua hơn bao giờ hết, khi năm nay Apple đã trang bị màn hình 120Hz, khắc phục nhược điểm các thế hệ trước là 60Hz.

Màn hình máy cũng là điểm cộng lớn khi to hơn bản cũ và tương tự dòng iPhone Pro với kích thước 6,3 inch. Tuy nhiên, với việc giá cao hơn mọi năm cũng là một rào cản lớn đối với những người dùng yêu thích dòng iPhone thường.

Anh Tuấn Hưng cho biết, iPhone Air có độ mỏng rất ấn tượng và cầm cực kỳ thích, hơn kỳ vọng rất nhiều nhờ lớp vỏ titan chắc chắn, ôm tay.

Màn hình sắc nét với 120Hz, cấu hình mạnh nhưng đáng tiếc chỉ có 1 camera. Pin được giới thiệu có thể dùng cả ngày cũng là một ưu thế cho một chiếc điện thoại có kích thước mỏng, nhưng cần trải nghiệm thực tế mới biết.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max với việc lâu lắm rồi Apple mới thay đổi thiết kế, nhìn rất nổi bật và hấp dẫn. Nó rất khác lạ nhưng cũng bớt đi một chút phong cách của Apple, bởi mặt sau giờ chia nhiều không gian thay vì liền mạch như trước.

Cảm giác cầm ôm tay nhờ vỏ nhôm bo tròn hơn, camera cho chất lượng chụp ảnh đẹp và việc trang bị tản nhiệt buồng hơi cũng rất ấn tượng.