Những người sinh năm sau đây phải đổi thẻ căn cước mới sau 4 tháng nữa

Những ai bắt buộc phải đổi thẻ căn cước mới?

Theo quy định, việc đổi thẻ căn cước không chỉ dành cho những trường hợp thẻ bị hỏng, mất hoặc sai thông tin, mà còn áp dụng cho các nhóm tuổi nhất định. Cụ thể, trong năm 2026, công dân sinh vào các năm sau sẽ phải đổi thẻ căn cước:

- Sinh năm 2012 (đủ 14 tuổi): Bắt buộc làm thủ tục cấp thẻ căn cước lần đầu hoặc đổi thẻ nếu đã có CCCD trước đó.

- Sinh năm 2001 (đủ 25 tuổi): Phải đổi thẻ căn cước, ngoại trừ những người đã đổi thẻ trong vòng 2 năm vừa qua (từ năm 2024 trở đi).

- Sinh năm 1986 (đủ 40 tuổi): Tương tự, phải đổi thẻ nếu chưa thực hiện trong 2 năm gần nhất.

- Sinh năm 1966 (đủ 60 tuổi): Bắt buộc đổi thẻ, trừ trường hợp đã đổi từ năm 2024 trở đi. Đặc biệt, thẻ cấp từ 58 tuổi trở lên sẽ có giá trị sử dụng trọn đời nếu không bị mất hoặc hư hỏng.

Lưu ý, nếu công dân đã đổi thẻ căn cước trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi trên, thẻ sẽ có giá trị sử dụng đến lần đổi tiếp theo. Việc này giúp giảm tải thủ tục hành chính và đảm bảo thông tin luôn được cập nhật chính xác.