Những người sinh năm 1999 lưu ý: Đây là thời điểm bạn phải làm những điều này, chần chừ là ân hận

Những người sinh năm 1999 là em út của thế hệ 9X nhưng không còn vô tư

“Chỉ trong chớp mắt, những người sinh năm 1999 đã 26 tuổi. Thế hệ từng được gọi là ‘em út 9X’ nay đã không còn là những đứa trẻ vô tư, mà đang chạm ngưỡng trưởng thành với áp lực cơm áo gạo tiền, hôn nhân và trách nhiệm.

Tuổi trẻ đang ở đó nhưng trước mắt đã là những lựa chọn khó khăn của cuộc sống. Chúng ta không thể quay lại, cũng không thể dừng lại - chỉ có thể tiếp tục bước đi, và học cách gánh vác phần đời của mình", một caption đang được hội những người sinh năm 1999 đăng tải trên mạng xã hội ở Trung Quốc, phần nào cho thấy đúng thực trạng chung của những người 26 tuổi hiện nay.

Ảnh minh họa.

Nhìn con số 26 khiến nhiều người không khỏi giật mình: bạn bè đã kết hôn, có người mua nhà, có người đang chật vật trả nợ học phí, còn bản thân mình thì vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng.

Trên Weibo, một bạn nữ sinh năm 1999 than thở: “Ba tháng thử việc rồi mà chưa được nhận chính thức. Lương đủ trả tiền thuê nhà, nhưng cuối tuần mình vẫn phải đi chạy đơn giao đồ ăn để có thêm thu nhập. Cứ nghĩ mình sẽ làm công việc văn phòng ổn định, hóa ra vẫn bấp bênh như trước.”

Ở một góc khác của Xiaohongshu, một cô gái 1999 kể lại trải nghiệm về quê ăn Tết: “Mình chưa bao giờ thấy sợ câu hỏi ‘bao giờ cưới?’ đến vậy. Trong khi mình còn chưa trả hết tiền vay đi học, ba mẹ lại chỉ mong sớm bồng cháu.”

Trên Douyin, một chàng trai đồng trang lứa chia sẻ video ngắn: “Bạn bè đã có nhà, có xe, còn mình vẫn đi thuê trọ ở thành phố nhỏ, mỗi tháng đều lo chật vật từng đồng. Nhìn lại, đôi khi thấy mình đang tụt lại phía sau tất cả.”

Theo phân tích từ các trang truyền thông và diễn đàn thanh niên Trung Quốc, 1999 là lứa tuổi đang chạm tới những thách thức lớn nhất trong đời. Về việc làm, phần lớn mới ra trường chưa lâu, mức lương không cao, phải đứng giữa lựa chọn: chấp nhận cống hiến lâu dài trong một công ty để đổi lấy sự ổn định, hay mạo hiểm nhảy việc liên tục với hy vọng tăng lương nhanh hơn.

Về hôn nhân, áp lực từ gia đình là một thực tế khó tránh: câu hỏi “bao giờ kết hôn” đã trở thành nỗi ám ảnh mỗi dịp lễ Tết.