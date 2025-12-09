Những người Nghệ góp phần mở đường cho nền kinh tế Việt Nam hội nhập phát triển

Trở lại Bộ Thương mại cuối năm 2002 (sau này là Bộ Công thương), một trọng trách nặng nề đặt ra đối với ông Trương Đình Tuyển là làm sao để Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Đây là một "sân chơi" lớn có tiếng nói và ảnh hưởng mang tính quyết định tới hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu và mỗi quốc gia thành viên. Nguyên tắc là các nước sau khi đệ đơn tham gia đều phải tiến hành các cuộc đàm phán. Quy trình đàm phán gia nhập WTO của mỗi quốc gia được tiến hành theo hai giai đoạn: Giai đoạn đầu nhằm minh bạch hóa chính sách thương mại; Giai đoạn 2 là đàm phán về mở cửa thị trường. Đồng thời việc đàm phán được tiến hành theo hai phương thức đa phương và song phương. Cho nên nếu đàm phán BTA đã phức tạp thì đàm phán vào WTO còn cam go hơn nhiều. Theo ông Trương Đình Tuyển thì Việt Nam nộp đơn xin gia nhập WTO từ tháng 1/1995, nhưng những năm đầu đàm phán còn gặp trở ngại do độ "mở" nền kinh tế của ta còn thấp, cơ chế quản lý còn chịu ảnh hưởng nhiều của thời bao cấp; Việt Nam lại thiếu chuyên gia đàm phán thương mại, trong khi các vấn đề đặt ra của WTO lại là những vấn đề mới và phức tạp.

Ngày 7/11/2006, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển và Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy ký Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập WTO

Cũng phải năm, bảy năm sau, nền kinh tế của chúng ta "theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa" hội nhập sâu hơn, hàng loạt bộ luật được sửa đổi và xây dựng mới cho phù hợp; mặt khác tranh thủ các diễn đàn như APEC, ASEM, ASEAN... thì tiến trình đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam mới có sự chuyển biến tích cực. Hiếm có cuộc đàm phán nào kéo dài tận 11 năm kể từ khi chuẩn bị cho đến khi kết thúc, chúng ta phải đối diện với hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đàm phán đa phương và 28 nước theo phương thức đàm phán song phương. Trưởng đoàn đàm phán WTO của Việt Nam là ông Lương Văn Tự - Thứ trưởng Bộ Thương mại cùng hơn 30 thành viên thuộc các bộ, ngành thường xuyên nhận được những ý kiến lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời, sát sao của Phó Thủ tướng Vũ Khoan và Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển. Bên cạnh cử các đoàn sang Trung Quốc, Liên bang Nga học hỏi kinh nghiệm, Việt Nam cũng mời ông Anthur Dunkel, Nguyên Tổng Giám đốc GATT làm cố vấn trong quá trình đàm phán vào WTO. Trải qua 14 phiên họp đa phương diễn ra căng thẳng vào các năm 1998 - 2002, thể hiện rõ chính sách minh bạch hóa, phía Việt Nam bắt tay đàm phán song phương với 28 quốc gia thành viên có nhu cầu. Trong vai trò là cố vấn cao cấp, ông Trương Đình Tuyển nhớ lại thời điểm đàm phán, Việt Nam là nước đang phát triển ở trình độ thấp, nền kinh tế nước ta trong quá trình chuyển đổi từ quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường. Không ít đối tác đàm phán song phương cho rằng Việt Nam là một thị trường tiềm năng tương lai, với dân số đông và sự ổn định chính trị, nhưng nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Xuất khẩu của nước ta những năm đó chủ lực là gạo, cà phê, điều, thủy sản... trong khi trình độ sản xuất còn thấp, phân tán, nhỏ lẻ; mặt khác có những rủi ro do thiên tai gây ra, nên Nhà nước vẫn phải có hình thức "trợ giá" nông sản. Đây là một trong những vấn đề mà hầu hết các đối tác trong quá trình đàm phán song phương đều "nâng lên đặt xuống", họ lo ngại một lúc nào đó hàng nông sản Việt Nam sẽ tràn ngập thị trường nước họ. Bởi vậy nước nhanh nhất là ba phiên và nước nhùng nhằng nhất trải qua 13 phiên ròng. Cũng theo nguyên Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển, gay cấn nhất trong quá trình đàm phán song phương là những phiên phải đối diện với Mỹ, Liên minh Châu Âu và Trung Quốc, mà vấn đề cốt yếu là xoay quanh các biểu thuế; các dịch vụ về ngân hàng - tài chính, viễn thông…