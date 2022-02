Những người có nguy cơ tái nhiễm Covid-19

Virus SARS-CoV-2 đã tồn tại được gần 2 năm với nhiều biến thể khác nhau. Khả năng miễn dịch có được nhờ vắc xin hoặc từng mắc Covid-19 không tồn tại mãi mãi dẫn tới nguy cơ tái nhiễm.



Các nhà khoa học hàng đầu nhận định, một ngày nào đó Covid-19 sẽ trở thành bệnh đặc hữu, thường xuyên xuất hiện giống cảm lạnh thông thường.

Ảnh minh họa: Indiatimes

Nguy cơ tái nhiễm



Thực tế cho thấy, một người có thể bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hai lần hoặc nhiều hơn.



Tại Vương quốc Anh, đã có hàng trăm nghìn người có kết quả xét nghiệm dương tính hơn một lần. Trong số các trường hợp nhiễm Omicron, từ 10 đến 15% là tái nhiễm.



Nghiên cứu của Giáo sư Neil Ferguson chỉ ra, một người có nguy cơ mắc lại Covid-19 gấp 5 lần nếu tiếp xúc với biến thể Omicron so với Delta vì Omicron có nhiều khả năng né tránh miễn dịch hơn.



Cơ quan An ninh và Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ước tính, khoảng một trong số 20 trường hợp mắc Omicron ở Anh từng mắc Covid-19 trước đó. Khoảng cách giữa 2 lần nhiễm từ 90 ngày trở lên.



Điều đó cho thấy Omicron đang gây ra sự gia tăng tỷ lệ tái nhiễm.



Kết quả khảo sát vào tháng 10 của Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) - trước khi Omicron xuất hiện - công bố, những người có nhiều khả năng mắc Covid-19 hai lần là phụ nữ, người có triệu chứng nhẹ trong lần nhiễm đầu tiên, người có bệnh nền, chưa tiêm vắc xin.



Miễn dịch kéo dài bao lâu



Nguy cơ mắc Covid-19 hai lần phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau bao gồm khả năng miễn dịch, sự phổ biến của virus, các biến thể đang lưu hành và tình trạng tiêm vắc xin.



Khi một người nào đó nhiễm virus, hệ miễn dịch của họ sẽ tạo ra các kháng thể chống lại căn bệnh. Nhưng khả năng miễn dịch không tồn tại vĩnh viễn và thay đổi tùy theo từng người, suy yếu trước biến thể mới.



Giáo sư Jeffrey Townsend, Trường Y tế Công cộng Yale, cảnh báo: “Việc tái nhiễm có thể xảy ra sau 3 tháng hoặc nhanh hơn sau khi nhiễm Covid-19”.



Phó giáo sư Alex Dornburg, Đại học Bắc Carolina, cho biết: “Khi biến thể mới xuất hiện, các phản ứng miễn dịch trước đây trở nên kém hiệu quả hơn. Những người từng nhiễm Covid-19 trong giai đoạn đầu đại dịch có nguy cơ tái nhiễm trong tương lai gần”.



Phân tích của Đại học London đánh giá, những người từng khỏi Covid-19 được bảo vệ trong ít nhất 10 tháng, đồng nghĩa họ rất khó nhiễm bệnh 2 lần trong 1 năm.



Ngoài ra, còn có các lớp khác của hệ miễn dịch có thể cung cấp khả năng bảo vệ lâu dài hơn nhiều. Ví dụ, tế bào T có khả năng tồn tại hàng thập kỷ.



Mức độ bệnh trong lần tái nhiễm



Các biến thể mới của Covid-19 sẽ làm tăng tỷ lệ nhiễm bệnh nhưng nhà thống kê cao cấp Kara Steel thông tin, tái nhiễm ít có khả năng gây ra bệnh nghiêm trọng hơn.



Đó là lý do các chuyên gia tin rằng một ngày nào đó, Covid-19 sẽ giống như cảm lạnh.



Giáo sư John Bell, Đại học Oxford, từng nhận định, loại virus này có thể giống với cảm lạnh thông thường vào mùa xuân năm 2022, khi khả năng miễn dịch của con người đối với virus được tăng cường nhờ vắc xin và phơi nhiễm.



Giáo sư Dame Sarah Gilbert, người giúp phát triển vắc xin AstraZeneca, cho biết virus có xu hướng trở nên yếu hơn khi lây lan.



Mặc dù khả năng miễn dịch tự nhiên tạo ra hàng rào bảo vệ, nhưng cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là tiêm 2 liều vắc xin Covid-19.



Khả năng miễn dịch từ việc tiêm phòng suy yếu, đó là lý do mọi người được khuyến khích tiến hành tiêm nhắc lại.