Những người chơi nhạc bằng trái tim ở Mơ Phố

Những ai đã từng tới quán cà phê Mơ Phố của Hội Bác sỹ tình nguyện tại số 54, ngách 82/15, phố Yên Lãng hẳn sẽ đặc biệt nhớ tới ban nhạc biểu diễn tại đây. Họ là những người không nhìn rõ được từng phím đàn nhưng luôn chơi đàn và cất lên tiếng hát bằng cả trái tim.

Từ tháng 3-2017, Ban nhạc Mơ Phố đã đồng hành cùng Hội bác sỹ tình nguyện (Hội BSTN), tham gia gây quỹ cho các chương trình chung sức vì sức khỏe cộng đồng của Hội BSTN. Từ tháng 8-2018, ban nhạc còn trực tiếp về vùng sâu, vùng xa cùng Hội để biểu diễn cho đồng bào sau khi kết thúc chương trình khám bệnh, cấp thuốc không phí.

Quốc Hoàn đàn bầu và Văn Linh biểu diễn tại Mơ Phố. (Ảnh: Lục Em)

Qua hơn 4 năm hoạt động, ban nhạc của những nghệ sĩ Mơ Phố đã vượt rất nhiều chặng đường xa xôi đến với các vùng quê nghèo khó ở Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Mỗi chuyến đi là một lần các anh được cống hiến và cháy hết mình cho âm nhạc, cho đam mê cuộc đời mình.