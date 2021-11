Những ngôi sao được người hâm mộ biết đến trước cả khi họ trở thành thần tượng Kpop

Park Jihoon



Gia tài phim ảnh của Jihoon đã rất nhiều từ khi còn bé. (Ảnh: Pinterest)

Một thần tượng khác trong danh sách cũng hoạt động trong nhóm Wanna One là Park Jihoon. Anh có biệt danh Wink Boy. Jihoon là diễn viên có thực lực, anh từng thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình khi chỉ mất vài giây ngắn ngủi để thực hiện cảnh khóc. Gia tài phim mà Jihoon góp mặt khá nhiều, trong đó có Kimchi Cheese Smile, Illjimae, One Thousand & One Nights và The King and I.



Sự dậy thì thành công của anh chàng cũng góp phần thăng tiến hơn trên con đường sự nghiệp. (Ảnh: Dispatch)

Moonbin (ASTRO)



Moonbin từng ra mắt công chúng với vai diễn truyền hình từ khi còn khá nhỏ. (Ảnh: Pinterest)

Center nổi tiếng của nhóm ASTRO, anh từng ra mắt công chúng với vai diễn truyền hình từ khi còn khá nhỏ. Đáng kể đến là vai thành viên nhí của F4 trong Boys Over Flowers và xuất hiện trong video âm nhạc Ballons của Yunho (TVXQ) vào năm 2006. Năm 2004, Moonbin được xem là một mẫu nhí, ulzzang kiêm diễn viên đầy tiềm năng.

Vernon (SEVENTEEN)



Vernon xuất hiện khá nhiều trong các chương trình tiếng anh của trẻ em. (Ảnh: Pinterest)

Khi còn nhỏ, anh thường được giao nói tiếng Anh trong các chương trình trẻ em ở Hàn Quốc. Trên YouTube hiện vẫn còn khá nhiều video của Vernon khi tham gia các chương trình này.