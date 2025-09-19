Những nghiên cứu khó tin đoạt giải Nobel công trình độc lạ trên thế giới

Những nghiên cứu kỳ quặc được trao giải Ig Nobel khiến nhiều người bật cười. Ảnh minh họa: adobe stock

Giải thưởng Ig Nobel vốn được coi là ''phiên bản hài hước'' của Nobel vừa công bố loạt công trình khoa học độc lạ năm 2025. Điểm chung của các nghiên cứu này là khiến công chúng bật cười trước sự kỳ quặc, nhưng sau đó lại phải suy ngẫm về ý nghĩa ẩn sau nó.

Nổi bật nhất là giải Hóa học dành cho ý tưởng đưa bột Teflon (PTFE) - chất thường dùng để chống dính chảo - vào thực phẩm như một chất độn không calo. Nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Rotem Naftalovich (Đại học Rutgers, Mỹ) dẫn đầu tin rằng, việc trộn Teflon vào thức ăn có thể giúp con người no lâu hơn mà không hấp thụ thêm năng lượng.

Đáng chú ý, ông Naftalovich còn tự thử nghiệm bằng cách ăn thanh socola có chứa Teflon. Tuy nhiên, ý tưởng này nhanh chóng bị Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) bác bỏ vì quá kỳ dị và không an toàn.

Nếu như Hóa học khiến công chúng bật cười vì ''socola chống dính'', thì giải Hòa bình lại gây tò mò với phát hiện đến từ nhóm nghiên cứu Đức - Hà Lan - Anh. Họ chứng minh rằng một ly vodka nhỏ có thể giúp người học ngoại ngữ nói trôi chảy hơn. Nguyên nhân là rượu làm tăng sự tự tin, giúp người nói ít ngại sai. Dù vậy, hiệu quả không quá ''thần kỳ'' và chắc chắn không thể biến người uống thành… chuyên gia ngoại ngữ chỉ sau một đêm.

Giải Sinh học năm nay thuộc về nhóm nghiên cứu đến từ Nhật Bản, với phát hiện rằng bò khi được sơn sọc đen trắng như ngựa vằn sẽ ít bị ruồi muỗi cắn. Kết quả này mở ra hướng ứng dụng mới, vừa rẻ vừa an toàn hơn so với thuốc trừ côn trùng, đặc biệt hữu ích trong ngành chăn nuôi.

Không chỉ dừng ở Teflon và vodka, các nghiên cứu về ẩm thực cũng ''chiếm sóng'' tại Ig Nobel 2025 gồm giải Nhi khoa với nghiên cứu trẻ sơ sinh bú mẹ lâu hơn khi người mẹ ăn tỏi, nhờ hương vị đặc biệt truyền vào sữa.

Các nhà khoa học cho dơi ăn quả lên men chứa ethanol và phát hiện chúng bay chậm, khả năng định vị bằng tiếng vang giảm, giống như con người bị nói lắp khi say rượu. Ảnh: Independent

Giải Vật lý thuộc về nhóm nghiên cứu Ý giải thích hiện tượng vón cục trong món mì cacio e pepe - một món pasta truyền thống - do quá trình ''chuyển pha'' của pho mát và tiêu.

Giải Dinh dưỡng gọi tên các nhà khoa học tại Togo khi họ phát hiện loài thằn lằn cầu vồng có niềm đam mê mãnh liệt với pizza ''bốn loại phô mai'', ngay cả khi được chọn nhiều món khác.

Một số giải thưởng khác cũng khiến nhiều người vừa bật cười vừa thán phục sự kiên nhẫn như giải Kỹ thuật được trao cho nhóm nghiên cứu từ Ấn Độ với phát minh chiếc kệ giày có gắn đèn UV có thể khử mùi hôi giày chỉ trong vài phút, nhưng đôi khi lại… làm cháy cả giày.

Giải Tâm lý với nghiên cứu chỉ ra rằng, khi được khen là thông minh hơn mức trung bình (dù thông tin sai), con người dễ tin ngay và trở nên khoe khoang. Giải Văn học trao truy tặng cho bác sĩ William Bean (Mỹ), người đã dành 35 năm cuộc đời để ghi chép tỉ mỉ tốc độ mọc móng tay và móng chân của mình.

Các công trình đoạt giải Ig Nobel 2025 đã chứng minh khoa học không chỉ gắn với phòng thí nghiệm và những phát minh vĩ đại. Đôi khi, nó còn bắt nguồn từ sự tò mò đời thường, óc hài hước và cả những ý tưởng tưởng chừng ''không tưởng'', nhưng vẫn mang lại những góc nhìn mới mẻ về thế giới.

Gia Vũ (theo Guardian)