Những nghệ sĩ thích ném phân, quăng tampon đầy máu vào khán giả!

Netizen toàn cầu vẫn chưa hoàn hồn nổi sau màn trình diễn mất vệ sinh của nữ ca sĩ Sophia Urista đến từ nhóm nhạc Brass Against tại nhạc hội Welcome To Rockville.

Cụ thể, trong phần trình diễn cover ca khúc Wake Up (Rage Against The Machine), nữ ca sĩ chính của nhóm là Sophia đã hé lộ việc đang buồn tiểu, và công khai cho biết muốn một khán giả có thể giúp cô giải quyết vấn đề nhạy cảm.



Hành động đáng phẫn nộ

Ngay sau đó, một khán giả nam lao lên sân khấu, không ngại ngần nằm ra giúp thần tượng "xả nỗi buồn". Tưởng chừng chỉ là một câu nói vui, ai ngờ hàng nghìn khán giả đã sốc nặng khi Sophia ngang nhiên... cởi quần và đi tiểu vào mặt khán giả nam này, ngay giữa sân khấu theo đúng nghĩa đen!

Nhưng nếu bạn nghĩ Sophia Urista tiểu vào mặt fan trên sân khấu đã là quá kinh khủng, thì mời xem qua sân khấu của những nghệ sĩ nhạc rock sau đây để biết thế nào là đỉnh cao của biểu diễn phản cảm.