Những nghệ sĩ tài hoa nổi tiếng thế giới sinh năm Dần

Giới phê bình bắt đầu ghi nhận tài năng của Tom Cruise từ sau những bộ phim như "The Color of Money" (1986), "Rain Man" (1988), và "Born on the Fourth of July" (1989).

Trong thập niên 2000, DiCaprio được biết tới với các phim tội phạm như "Catch Me If You Can" (2002) và "Gangs of New York" (2002). Những vai diễn đáng kể trong thập niên 2000 của DiCaprio còn có thể kể tới "The Aviator" (2004), "Blood Diamond" (2006), "The Departed" (2006), "Revolutionary Road" (2008).

Thập niên 2010 tiếp tục chứng kiến những thành công mới của DiCaprio trong sự nghiệp diễn xuất, có thể kể tới các bộ phim như "Inception" (2010), "Django Unchained" (2012), "The Wolf of Wall Street" (2013), "The Revenant" (2015), "Once Upon a Time in Hollywood" (2019).

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, DiCaprio còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện bảo vệ môi trường.

Đời tư của nam tài tử Leonardo DiCaprio thu hút sự quan tâm rất lớn của truyền thông - công chúng. DiCaprio rất hiếm khi nhận trả lời phỏng vấn và tuyệt đối tránh đề cập chuyện đời tư. Dù vậy, xu hướng thích hẹn hò với những người đẹp trẻ tuổi (dưới 25 tuổi) là điều đã được đề cập tới từ lâu xung quanh đời sống tình cảm của DiCaprio.

Nam tài tử điển trai đã từng hẹn hò với những người đẹp nổi tiếng, như người mẫu Israel - Bar Refaeli (giai đoạn 2005 - 2011), người mẫu Đức Toni Garrn (giai đoạn 2013 - 2014 và một thời gian năm 2017)...

DiCaprio ở trong mối quan hệ tình cảm với người mẫu Camila Morrone kể từ năm 2017. Lịch sử tình trường của DiCaprio cũng khá... dài, nhưng anh vẫn luôn là "gã độc thân" hấp dẫn ở Hollywood, chưa từng bước chân vào hôn nhân.

Nữ ca sĩ người Mỹ Lady Gaga sinh năm 1986 (Bính Dần): Đa tài và quyền lực

Lady Gaga nổi tiếng với phong cách độc đáo, với những màn lột xác, làm mới hình ảnh và phong cách âm nhạc đầy ngoạn mục qua từng thời kỳ trong sự nghiệp ca hát. Gaga đã bắt đầu sự nghiệp từ khi còn ở lứa tuổi teen. Cô bắt đầu được biết tới kể từ khi cho ra mắt album đầu tay "The Fame" (2008) với những bản hit như "Just Dance", "Poker Face".

Cả 5 album mà Lady Gaga từng cho ra mắt trong sự nghiệp đều ngay lập tức đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard 200 của Mỹ sau khi ra mắt.

Lady Gaga cũng thử sức với lĩnh vực diễn xuất, bắt đầu từ vai diễn trong phim truyền hình, sau đó là những vai diễn nhận được nhiều sự quan tâm trong các phim điện ảnh như "A Star Is Born" (2018), "House of Gucci" (2021).

Lady Gaga đã bán được 124 triệu đĩa hát trên khắp thế giới tính đến năm 2014. Cô là một trong những ca sĩ ăn khách nhất thế giới. Gaga đã giành tới 12 giải Grammy, 18 giải MTV VMA, 16 Kỷ lục Guinness Thế giới...

Lady Gaga được nhiều tờ tin tức nhìn nhận là một nữ nghệ sĩ quyền lực trên thế giới. Gaga tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người có những vấn đề sức khỏe tinh thần và kêu gọi quyền bình đẳng cho người thuộc giới tính thứ 3.

Trong đời sống riêng tư, Lady Gaga đã đi qua nhiều mối quan hệ tình cảm, dù vậy, cô chưa từng bước vào hôn nhân.

Nữ diễn viên Hollywood - Elle Fanning sinh năm 1998 (Mậu Dần): Nàng thơ kiều diễm đầy hứa hẹn

Năm 2019, khi ở tuổi 21, Elle Fanning là gương mặt trẻ tuổi nhất từng được mời đảm nhiệm vai trò thành viên ban giám khảo tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) (Ảnh: Daily Mail).

Vai diễn đầu tiên của Elle Fanning là một vai diễn phụ xuất hiện bên người chị gái Dakota Fanning trong phim "I Am Sam" (2001). Từ khi còn là diễn viên nhí, cô đã xuất hiện trong nhiều bộ phim như "Babel" (2006), "Phoebe in Wonderland" (2008), và "Somewhere" (2010).

Vai diễn đột phá của Elle Fanning là trong phim khoa học viễn tưởng "Super 8" (2011), với vai diễn này, Elle Fanning bắt đầu được nhìn nhận là một nữ diễn viên tiềm năng ở Hollywood.

Sau này, Elle Fanning được đảm nhận vai chính trong các bộ phim hài như "We Bought a Zoo" (2011), "Ginger & Rosa" (2012).

Cô cũng tham gia diễn xuất trong một số phim độc lập như "The Neon Demon" (2016), "The Beguiled" (2017), "How to Talk to Girls at Parties" (2017), "A Rainy Day in New York" (2019), và "The Roads Not Taken" (2020).

Năm 2020, Elle Fanning vào vai Nữ hoàng Catherine II trong bộ phim nhiều tập "The Great", vai diễn nhận được nhiều sự quan tâm và đánh giá tích cực từ giới phê bình.

