Những nghệ sĩ gặp rắc rối pháp luật khi ra nước ngoài

Minh Béo tên thật là Hồng Quang Minh, sinh năm 1977 ở Tiền Giang. Anh nổi lên nhờ thân hình quá khổ với các vở Số đỏ, Làm gái, Mướn chồng, Đêm giao thừa đáng nhớ… Anh còn đóng phim, làm MC và sau này mở sân khấu kịch riêng.

Ca sĩ Gary Glitter đi tù 3 năm ở Việt Nam vì xâm hại tình dục trẻ em Gary Glitter là ca sĩ nổi tiếng ở Anh, nhiều lần bị tạm giam vì cáo buộc xâm hại tình dục. Sau khi bị trục xuất khỏi Campuchia vì nghi ngờ phạm tội quan hệ với trẻ em, ông ta tới Việt Nam vào năm 2005. Trong thời gian này, Gary Glitter có quan hệ tình dục với một phụ nữ làm việc ở quán bar. Điều đáng nói, ông ta còn quan hệ với một bé gái 10 tuổi cùng nhiều cô gái khác. Gary Glitter bị cấm quay lại Việt Nam sau khi ngồi tù vì xâm hại tình dục trẻ em

Hơn 10 năm trước, ca sĩ Gary Glitter bị kết án 3 năm tù giam với tội danh dâm ô với trẻ em. Ông này cũng đang thụ án 16 năm tù giam tại Anh vì xâm hại tình dục ba trẻ em hồi cuối thập niên 70.

Tháng 11/2005, Glitter bị bắt vì tình nghi dâm ô với trẻ em trong lúc định chạy trốn từ Việt Nam sang Thái Lan. Ông ta bị TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kết án 3 năm tù vì dâm ô với cháu gái nói trên và một bé gái 12 tuổi khác. Glitter đồng ý bồi thường 2.000 USD cho mỗi gia đình nạn nhân.

Glitter bị trục xuất từ Việt Nam về Anh năm 2008, sau khi mãn hạn tù 3 năm (được khoan hồng 3 tháng). Ông ta bị bắt lần nữa năm 2012 và trong năm 2015, bị tuyên án 16 năm tù vì tội lạm dụng tình dục ba trẻ em ở Anh trong những năm 70 và 80.

Paul Francis Gadd nổi tiếng vào những năm 1970 với nghệ danh Gary Glitter. Ca khúc Rock'n roll (có hai phần I, II) giúp tên tuổi của ông ta được biết đến và nổi tiếng trên thế giới. Ngoài ra, những ca khúc khác cũng được yêu mến không kém như I'm The Leader Of The Gang, Do You Want To Touch Me…



