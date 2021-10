'Những ngày không quên' ở nơi tâm dịch

Y sĩ Đoàn Xuân Thìn cho biết, trong tuần đầu tiên vào làm nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến, anh được phân công đến các khu điều trị để lấy mẫu xét nghiệm PCR. Sau đó, do phân bố được nhân lực, nên anh được chuyển về làm công tác cho bệnh nhân xuất viện.

"Tôi tình nguyện vào Bình Dương chống dịch theo tình thần, nhiệt huyết của một thanh niên. Luôn đem một tinh thần hết mình, tận tâm trong khả năng để phục vụ người bệnh", y sĩ Đoàn Xuân Thìn nói.

Khi nhìn thấy những ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ của những đứa trẻ mắc COVID, chúng là con của những người cha, người mẹ cũng đang phải điều trị bệnh, nhưng những cô, cậu bé đó vẫn vui tươi chạy nhảy, mà mình cũng cảm thấy vui, được tiếp thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ. Y sĩ Đoàn Xuân Thìn

