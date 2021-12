Những ngày buốt giá ở Đông Âu trong mắt đầu bếp Việt

Ở Slovakia, mùa đông tới khá muộn (khoảng gần cuối tháng 12) và lạnh nhất vào tháng 1. Nhiệt độ thường xuống tới âm 3 độ C. Trung bình, nhiệt độ ở quốc gia Đông Âu này chỉ dao động khoảng 10 độ C. 3 năm rời Việt Nam, sống ở thủ đô Bratislava khiến anh An cũng quen dần khí hậu khắc nghiệt nơi đây.

Anh An hiện làm nghề đầu bếp nhưng lại có niềm đam mê từ lâu với nhiếp ảnh. Khoảng 2 năm trước, anh mới lần đầu sở hữu một chiếc máy ảnh để thỏa niềm đam mê chụp ảnh. Vào những ngày nghỉ, chàng trai Việt Nam thích lang thang trên đường phố để tìm kiếm các khoảnh khắc đẹp đẽ nơi xứ lạ.