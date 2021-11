Những mỹ nhân phim Trung nhìn mặt thấy ác đóng vai hiền chắc chả ai xem

Có những mỹ nhân Hoa ngữ vốn dĩ chỉ hợp đóng vai ác, rảnh rỗi không làm gì lại bày mưu tính kế hại người khác. Thậm chí có cô khi chuyển qua đóng vai hiền thì vô cùng nhạt nhòa, phim cũng "flop" theo vô cùng dở khóc dở cười!

Trương Gia Nghê

Nhắc đến nữ diễn viên "chuyên trị" vai ác trên màn ảnh Hoa ngữ thì không thể thiếu Trương Gia Nghê. Từ Ngọc Thấu của Cung Tỏa Châu Liêm, sang Thuận tần của Diên Hi Công Lược và gần đây nhất là Vu Hoán của Thiên Cổ Quyết Trần, khán giả khó có thể nào chấp nhận Trương Gia Nghê đóng vai hiền được nữa. Những vai diễn của cô đa phần đều ác từ bên trong, có phong thái "trà xanh" ẩn sau vẻ đẹp động lòng người.