Những món quà 'hiếm, lạ' của lãnh đạo các nước tặng ông Trump

Quà tặng dành cho Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: CNN

Theo hãng tin CNN, ông Trump đã khơi nguồn cảm hứng cho nhiều món quà vừa kỳ lạ, vừa mang tính cá nhân.

Trong chuyến công du châu Á tuần này, Tổng thống Mỹ đã nhận nhiều món quà được lựa chọn cẩn thận từ các nhà lãnh đạo mới, những người mong muốn củng cố mối quan hệ với đồng minh quyền lực nhất. Việc chọn quà phản ánh sự tính toán kỹ lưỡng của các nhà lãnh đạo khi họ nỗ lực thể hiện sự tôn trọng và gây bất ngờ, đồng thời thể hiện sự thấu hiểu về người nhận, người có thể rất nhạy cảm đối với cách được đối xử.

Theo luật của Mỹ, những món quà tặng cho tổng thống thực chất là tài sản của công chúng Mỹ và thường được trao cho cơ quan dịch vụ công quản lý. Song, tổng thống có thể mua lại quà tặng theo giá thị trường. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump bị đảng Dân chủ cáo buộc kê khai không đúng một số món quà nhận được.

Dù những món quà được chuyển tới đâu thì những gì ông Trump được tặng trong nhiệm kỳ 2 đã phản ánh mức độ các đối tác muốn để lại ấn tượng với nhà lãnh đạo Mỹ. Dưới đây là một số món quà nổi bật:

Máy nhắn tin mạ vàng

Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Israel.

Ngày 4/2, khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lần đầu tiên tới thăm Nhà Trắng trong năm nay, ông đã tặng Tổng thống Trump một máy nhắn tin mạ vàng. Đây là thiết bị mà Israel gắn chất nổ để gây thương tích và tiêu diệt các thành viên nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon vào năm ngoái.