Những món ăn hấp dẫn vào mùa nước nổi tại miền Tây
08/09/2025 09:38
Mùa nước nổi ở miền Tây là thời điểm thích hợp để bạn có thể trải nghiệm các món ăn độc đáo, đậm đà hương vị sông nước.
Những món ăn từ ba khía (có hình dáng giống cua nhưng nhỏ hơn, với ba gạch đặc trưng trên lưng) rất thân quen với người dân vùng sông nước miền Tây, đặc biệt là vào mùa nước nổi. Trong đó ngon nhất phải nhắc đến món ba khía muối. Để có được một đĩa ba khía muối ngon, người dân phải chọn những con ba khía tươi sống, sau đó rửa sạch và ướp muối theo công thức gia truyền. Bí quyết để chọn ba khía ngon là bẻ ngoe, nếu thấy đầy thịt là ba khía tươi, chắc, còn ngoe trống rỗng là ba khía muối lâu ngày hoặc bị bủng. Món ba khía muối thường được gỡ bỏ vỏ, trộn đều với tỏi ớt băm, đường, và chanh. Chỉ cần đợi tầm 30 phút cho gia vị ngấm đều là có thể thưởng thức. Món ăn này đẫm vị ngọt của đường, vị chua của chanh, vị cay nồng của tỏi ớt, và vị mặn đậm đà của ba khía, tạo nên một hương vị hài hòa, kích thích vị giác - Ảnh: Freepik
Mùa nước nổi tại miền Tây luôn mang đến cho du khách những trải nghiệm ẩm thực mới mẻ, trong đó chắc chắn phải có món bông súng mắm kho. Món ăn này quyến rũ thực khách bởi sự hòa quyện của hương vị đậm đà từ nồi mắm kho cùng cá, thịt ba chỉ và mùi thơm thoang thoảng của sả, ớt. Điểm nhấn đặc biệt chính là những cọng bông súng non, trắng giòn, khi chấm vào mắm kho vừa giữ được vị thanh mát vừa làm dịu đi cái mặn mà béo ngậy của mắm. Thưởng thức bông súng mắm kho bên mâm cơm gia đình hay giữa không gian miệt vườn càng khiến người ta cảm nhận rõ cái hồn quê mộc mạc, chân chất của vùng sông nước miền Tây - Ảnh: Freepik
Cá lóc là một trong những loài cá nước ngọt phổ biến và có giá trị kinh tế cao ở miền Tây, đặc biệt vào mùa nước nổi. Thịt cá lóc chắc, ngọt, và ít xương nên là nguyên liệu lý tưởng cho nhiều món ăn ngon. Ngoài món canh chua cá lóc nổi tiếng thì cá lóc nướng trui là một biểu tượng ẩm thực dân dã, mang đậm hương vị đồng quê mà bất cứ ai đến miền Tây mùa nước nổi cũng nên thử. Cá lóc nướng trui (được làm sạch ruột rồi xiên vào que tre, cắm xuống đất phủ rơm lên và đốt) ngon nhất khi vừa chín tới, thịt cá trắng phau được bao bọc bởi lớp vảy cháy xém, tỏa ra mùi thơm lừng đặc trưng. Món cá lóc nướng trui thường được ăn kèm với bánh tráng, các loại rau thơm tươi xanh như xà lách, rau sống, dưa chuột, chuối xanh, khế chua, và đặc biệt là chấm với nước mắm me chua ngọt - Ảnh: Freepik
Vào mùa nước nổi, cua đồng ở miền Tây sinh sôi nhiều, thịt chắc và càng cua cũng to, đầy đặn hơn thường lệ, thế nên người dân đã chế biến nên món càng cua rang muối mang hương vị dân dã nhưng đầy hấp dẫn. Càng cua sau khi được làm sạch, đập giập, chiên vàng rồi rang cùng muối hột, sả, ớt, tạo nên lớp áo mặn mà, thơm lừng. Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận rõ sự thú vị của lớp thịt ngọt mềm bên trong, đậm đà mà vẫn giữ được vị tươi nguyên - Ảnh: Freepik
Cơm gạo huyết rồng là một món ăn đặc sản gắn liền với vùng Đồng Tháp Mười, nơi nổi tiếng với giống lúa huyết rồng có hạt gạo đỏ nâu độc đáo, thường phát triển mạnh ở các vùng nước ngập vào mùa nước nổi. Khi nấu chín, cơm tỏa mùi thơm nhẹ, hạt dẻo nhưng vẫn giữ được độ săn chắc, ăn bùi bùi và ngọt thanh rất khác biệt. Không chỉ ngon miệng, gạo huyết rồng còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, thường được người dân dùng chế biến thành những món đặc sản đãi khách - Ảnh: Freepik
Lẩu cá linh bông điên điển là một những đặc sản luôn được người miền Tây mang ra mời khách mỗi khi mùa nước nổi về. Lũ bắt đầu dâng thì cá từ thượng nguồn xuôi về lên đồng để đẻ là lúc báo hiệu mùa cá linh. Tuỳ theo từng vùng mà cá linh được người dân nấu bằng nhiều cách khác nhau. Cạnh bên nồi nước lẩu toả khói là đĩa cá linh tươi roi rói, đĩa bông điên điển vàng rực, kèm theo đó là các loại rau khác như rau muống, rau nhút... Cá linh dễ chín nên ăn lúc nào khách cho vào lúc đó để hương vị được ngon hơn. Ăn kèm với lẩu cá là bún tươi hoặc cơm trắng, và không thể thiếu chén nước mắm ớt để chấm - Ảnh: Freepik
Ốc bươu đen là một loài sống ở vùng nước ngọt trong các kênh, rạch, và đồng ruộng của miền Tây. Vào mùa nước nổi, khi mực nước dâng cao, ốc bươu thường nổi lên mặt nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dùng xuồng bơi trên những cánh đồng để vớt ốc. Thịt ốc bươu có vị ngọt, giòn và thơm, được chế biến thành nhiều món ăn đậm chất miền Tây như ốc luộc sả thơm lừng, ốc hấp tiêu cay nồng, ốc nướng mỡ hành béo ngậy, hay ốc nhồi thịt hấp dẫn - Ảnh: Freepik
Nếu không phải là người dân miền Tây hoặc chưa từng tiếp xúc với ẩm thực vùng sông nước, nghe đến thịt chuột nhiều người sẽ cảm thấy e ngại. Tuy nhiên, đây là những chú chuột đồng, sinh sống và ăn lúa gạo trên các cánh đồng lúa, nên thịt chúng rất sạch và không mang nhiều vi khuẩn như chuột cống. Cách chế biến đặc biệt và độc đáo nhất ở miền Tây chính là món nướng lu. Chuột để nướng lu phải là những chú chuột đã ăn no lúa chín, béo múp, có trọng lượng lớn. Sau khi làm sạch ruột và cắt móng, chuột được tẩm ướp gia vị kỹ lưỡng, sau đó móc từng con vào lu đất nung. Người nướng phải liên tục quay và trở tay, thêm mỡ và nước gia vị để thịt chuột thấm đều và không bị khô. Khoảng một tiếng sau, chuột sẽ chín vàng óng, tỏa ra mùi thơm lừng khó cưỡng - Ảnh: Freepik