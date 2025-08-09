Những món ăn hấp dẫn vào mùa nước nổi tại miền Tây

Nếu không phải là người dân miền Tây hoặc chưa từng tiếp xúc với ẩm thực vùng sông nước, nghe đến thịt chuột nhiều người sẽ cảm thấy e ngại. Tuy nhiên, đây là những chú chuột đồng, sinh sống và ăn lúa gạo trên các cánh đồng lúa, nên thịt chúng rất sạch và không mang nhiều vi khuẩn như chuột cống. Cách chế biến đặc biệt và độc đáo nhất ở miền Tây chính là món nướng lu. Chuột để nướng lu phải là những chú chuột đã ăn no lúa chín, béo múp, có trọng lượng lớn. Sau khi làm sạch ruột và cắt móng, chuột được tẩm ướp gia vị kỹ lưỡng, sau đó móc từng con vào lu đất nung. Người nướng phải liên tục quay và trở tay, thêm mỡ và nước gia vị để thịt chuột thấm đều và không bị khô. Khoảng một tiếng sau, chuột sẽ chín vàng óng, tỏa ra mùi thơm lừng khó cưỡng - Ảnh: Freepik