Những mối tình của Blake Lively trước khi kết hôn với tài tử Ryan Reynolds

Blake Lively là một nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Cô sinh ra trong gia đình nghệ thuật, có mẹ là quản lý tài năng, cha là diễn viên kiêm đạo diễn.

Blake Lively lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh vào năm 11 tuổi với bộ phim Sandman do bố cô làm đạo diễn. Đến năm 2007, với vai nữ chính Serena van der Woodsen trong bộ phim truyền hình đình đám Gossip Girl, Blake Lively mới được khán giả chú ý tới. Vai diễn này không chỉ mang lại cho cô thành công về mặt tên tuổi mà còn nhiều giải thưởng danh giá.

Blake Lively

Blake Lively, giống như nhiều ngôi sao Hollywood khác, luôn giữ kín đời sống cá nhân của mình. Từ khi bước chân vào làng giải trí, cô không chia sẻ nhiều về các mối quan hệ tình cảm.

Trước khi kết hôn với tài tử Ryan Reynolds, Blake Lively từng hẹn hò với nam diễn viên Penn Badgley, bạn diễn của cô trong loạt phim Gossip Girl. Sau mối quan hệ này, cô gần như không vướng vào quá nhiều tin đồn tình cảm.

Blake Lively kết hôn khá sớm, ở tuổi 25. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle năm 2012, cô chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ ở bên cạnh ai mà không phải là bạn trai chính thức. Nếu tôi dành thời gian cho một người đàn ông, đó là vì tôi thực sự quen biết và đã làm bạn với họ trong một khoảng thời gian trước đó”.

Dù vậy, với một ngôi sao nổi tiếng như Blake Lively, không thể tránh khỏi những tin đồn về đời tư. Cô từng dính nghi vấn hẹn hò với một vài nam nghệ sĩ, dù chưa từng lên tiếng xác nhận, nhưng cũng khiến công chúng tò mò.

Khi đóng Gossip Girls, Blake Lively và bạn diễn Penn Badgley quyết định "yêu nhau" từ phim cho tới đời thực, song mối quan hệ tình cảm của họ chỉ kéo dài 3 năm. Khi chia tay vào năm 2010, hai người vẫn giữ kín thông tin với cả đoàn phim.

Blake Lively và Penn Badgley trong phim Gossip Girl

Biên kịch Joshua Safran kể lại: “Tôi sốc khi phát hiện ra tại phim trường tập cuối mùa 2 rằng họ đã chia tay từ nhiều tháng trước đó”. Sau khi chia tay, họ vẫn tiếp tục làm việc cùng nhau trong 2 năm sau đó, cho đến khi Gossip Girl kết thúc vào năm 2012.

Năm 2017, nam diễn viên Penn Badgley kết hôn với ca sĩ người Mỹ Domino Kirke.

Blake Lively từng vướng tin có mối quan hệ tình cảm với nam diễn viên Ryan Gosling. Cả hai được cho là đã có một vài buổi hẹn hò, bao gồm một buổi ở Disneyland. Bên cạnh đó, hai người từng được bắt gặp đi chơi với nhau tại bữa tiệc sau buổi ra mắt bộ phim "Blue Valentine" (2010).

Mặc dù cả hai bên đều chưa bao giờ lên tiếng xác nhận về mối quan hệ, theo tờ Today, một nguồn tin chia sẻ rằng cặp đôi chỉ hẹn hò thoáng qua: "Họ đã hẹn hò vài lần và chắc chắn có tình cảm với nhau, nhưng tôi không nghĩ đây là mối quan hệ tình cảm thực sự vào lúc này". Khoảng thời gian sau, hai người không còn được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau. Sau đó, Ryan Gosling hẹn hò với bạn diễn Eva Mendes trong The Place Beyond the Pines (2012).

Một trong những tin đồn đáng chú ý của Blake Lively là mối quan hệ ngắn ngủi với tài tử Leonardo DiCaprio. Tin đồn bắt đầu rộ lên khi cả hai được nhìn thấy cùng nhau trên một du thuyền tại Liên hoan phim Cannes, khiến công chúng và truyền thông không khỏi xôn xao.

Blake Lively và Leonardo DiCaprio đã trải qua một mùa hè bên nhau, nhưng mối quan hệ nhanh chóng kết thúc vào tháng 9/2011. Theo nguồn tin của E! News, lý do chia tay được cho là do khoảng cách địa lý và lịch trình bận rộn của cả hai.

Một tháng sau, Blake Lively bắt đầu hẹn hò với người chồng hiện tại của cô, Ryan Reynolds. Hai người làm việc chung vào năm 2010 khi quay phim Green Lantern nhưng không hẹn hò vào thời điểm đó. Cả hai đều có mối quan hệ khác.

Blake Lively và chồng Ryan Reynolds

Chỉ vài tháng sau khi bộ phim được phát hành vào năm 2011, trang People xác nhận rằng cả hai đang hẹn hò, trích dẫn một nguồn tin: "Họ thực sự là một cặp đôi. Họ thực sự hạnh phúc bên nhau".

Ryan Reynolds từng có một đời vợ là nữ minh tinh Scarlett Johansson. Cả hai kết hôn năm 2008 và chính thức ly hôn sau đó 3 năm.

Blake Lively và Ryan Reynolds kết hôn vào năm 2012. Hai vợ chồng hiện có 4 người con. Blake Lively và Ryan Reynolds sở hữu khối tài sản đồ sộ bao gồm bất động sản, xe hơi, máy bay riêng, cặp sao có cuộc sống khá kín tiếng. Trong hơn một thập kỷ gắn bó, Ryan và Blake luôn quấn quýt mặn nồng.