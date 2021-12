Những MC rời 'Thời sự 19h' gây tiếc nuối giờ ra sao?

Nhắc đến bản tin thời sự những năm 1990, nhiều khán giả của Đài truyền hình Việt Nam không thể không nhớ tới gương mặt quen thuộc là BTV Nhật Lệ - Á hậu người đẹp Hà Nội. Tuy không còn dẫn bản tin từ lâu nhưng khán giả vẫn luôn nhớ đến Nhật Lệ với hình ảnh một BTV có khuôn mặt đẹp, giọng đọc ấm áp, truyền cảm.

Tuy nhiên, từ năm 2002, BTV Nhật Lệ đã chuyển sang công tác tại Ban Khoa Giáo của VTV và chọn cách lùi về phía sau màn ảnh. Với BTV Nhật Lệ, dù là công việc trước hay sau màn hình đều có vai trò riêng biệt. Ở vai trò nào, công việc nào cũng có niềm vui và nỗi buồn riêng.

Là người sống hòa đồng, yêu quý mọi người, BTV Nhật Lệ vẫn được nhiều anh chị em đồng nghiệp yêu quý. Ngoài công việc, cô cũng có một gia đình hạnh phúc với chồng và các con cháu đủ đầy. Nữ BTV nhà đài hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

