Những mẫu xe hybrid tiết kiệm xăng sắp được mang về Việt Nam

Xe xăng lai điện (hybrid) tại Việt Nam đã và đang khẳng định được sự ưu việt khi kết hợp động cơ xăng truyền thống với mô-tơ điện, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải.

5 mẫu xe hybrid được người Việt chọn mua nhiều nhất nửa đầu năm 2025

Trong vài năm qua, nhiều mẫu hybrid như Toyota Corolla Cross, Yaris Cross, Innova Cross, Camry; Honda CR-V, Suzuki Ertiga Hybrid, XL7 Hybrid... đã được khách hàng Việt đón nhận tích cực.

Xu hướng này dự báo sẽ bùng nổ hơn khi hàng loạt mẫu hybrid mới từ Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Trung Quốc vừa được giới thiệu hoặc làm mới ở nhiều thị trường lân cận và "lên lịch" về Việt Nam trong một vài tháng tới.

Dưới đây là một số mẫu xe hybrid có thể được ra mắt khách Việt trong thời gian tới:

Lexus LX 700h

Thương hiệu xe sang Nhật Bản Lexus vừa giới thiệu LX 700h tại triển lãm ô tô quốc tế Indonesia (GIIAS) 2025 vào cuối tháng 7 vừa qua. Đây là lần đầu tiên LX 700h ra mắt thị trường Đông Nam Á và mẫu SUV này có thể được đưa về Việt Nam vào cuối năm nay.

Tại GIIAS 2025, Lexus trưng bày hai phiên bản của LX 700h là 4 chỗ và 7 chỗ. Giá bán lần lượt của LX 700h bản 7 chỗ là 206.800 USD (gần 5,3 tỷ đồng) và bản 4 chỗ 239.500 USD (hơn 6,1 tỷ đồng).