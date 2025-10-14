Những mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam từ đầu năm

Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), nhóm xe hybrid tiếp tục giữ được đà tăng để duy trì mức doanh số khá cao trong tháng 9. Cụ thể, các thành viên của hiệp hội đã bán ra thị trường 1.371 xe hybrid các loại, tăng nhẹ 5% so với tháng 8.

Năm mẫu xe dẫn đầu về doanh số tháng vẫn là Honda CR-V e:HEV RS, Toyota Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV, Yaris Cross HEV và Suzuki XL7 Hybrid, nhưng thứ hạng đã có sự thay đổi trong tháng 9.

Cụ thể, Toyota Corolla Cross HEV với doanh số khoảng 37%, đạt 303 xe, đã vươn lên dẫn đầu phân khúc xe hybrid trong tháng 9. Xếp thứ hai trong nhóm là HondaCR-V e:HEV RS, mẫu xe đứng nhất tháng trước đã bàn giao 273 chiếc (tăng 2,2%) tới tay khách hàng trong cùng kỳ.