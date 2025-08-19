Những mẫu xe Hàn có doanh số tốt nhất tại Việt Nam

Theo báo cáo mới nhất của Hyundai Thành Công (TC Motor), liên doanh này đã bán được 3.601 xe ô tô các loại trong tháng 7. Con số này giảm khoảng 16,5% so với tháng 6.

Tương tự như tháng liền trước, Tucson là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất của thương hiệu Hyundai trong tháng 7 với 508 xe đến tay khách hàng, giảm 41%. Đây cũng là cái tên có lượng tiêu thụ tốt nhất tính từ đầu năm của hãng, đạt doanh số cộng dồn 4.340 xe.

Xếp sau Tucson là mẫu sedan Accent và SUV đô thị Creta với doanh số tháng 7 lần lượt là 504 xe (giảm 8,8%) và 414 xe (giảm 1,4%). Doanh số cộng dồn của bộ đôi này từ đầu năm đạt 4.297 và 3.577 xe.

Đáng chú ý, trong tháng 7 vừa qua, Hyundai Thành Công đã bàn giao thành công tới 105 xe Palisade, tăng hơn 38%. Đây được coi là mức doanh số khả quan bởi Palisade là dòng SUV có giá cao nhất của Hyundai, khởi điểm từ 1,469 tỷ đồng.