Những mẫu xe điện bán chạy nhất tại Mỹ năm 2025

Dẫn đầu vẫn là Tesla nhưng các hãng khác đang vươn lên mạnh mẽ

Kết quả bán hàng cuối cùng của quý 3 đã có, khép lại một trong những kỳ báo cáo được theo dõi sát sao nhất mà thị trường xe điện từng chứng kiến ​​trong những năm gần đây.

Theo dữ liệu của Kelley Blue Book, doanh số bán xe điện tại Hoa Kỳ đạt mức cao nhất mọi thời đại trong quý là 438.487 chiếc, tăng 40,7% so với quý 2 và cao hơn 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua kỷ lục trước đó của quý 4 năm 2024 gần 20%. Xe điện cũng chiếm kỷ lục 10,5% thị phần tổng doanh số bán xe, tăng so với mức 8,6% trong cùng kỳ năm ngoái.

Tesla Model Y tiếp tục dẫn đầu với 114.897 chiếc trong quý 3, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ hai là Tesla Model 3 với 53.857 chiếc, dù con số này giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Những cái tên ngoài Tesla bắt đầu đột phá: Chevrolet Equinox EV đạt 25.085 chiếc, tăng 156,7%; Hyundai Ioniq 5 đạt 21.999 chiếc; Honda Prologue đạt 20.236 chiếc và Ford Mustang Mach‑E đạt 20.177 chiếc.

Một sự góp mặt bất ngờ trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất là Audi Q6 e-tron. Tổng cộng 10.299 xe SUV đã được bán ra trong quý, một kết quả ấn tượng giúp nó vượt mặt Ford F-150 Lightning (10.005 xe). Những mẫu xe có doanh số mạnh khác bao gồm Rivian R1S với 8.184 xe được bán ra, Chevrolet Blazer EV (8.089 xe), Kia EV9 (7.510 xe) và Cadillac Lyriq , trong đó 7.309 xe đã tìm được chủ mới.

Tính từ đầu năm đến hết quý 3, tổng số xe điện bán ra tại Mỹ vượt mốc 1,04 triệu chiếc, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó Tesla bán 451.160 chiếc, dù giảm 4,3% so với năm trước, vẫn giữ thị phần khoảng 41%.

Số liệu từ đầu năm 2025 đến nay cho thấy tổng doanh số bán xe điện tại Hoa Kỳ đã vượt quá 1,04 triệu chiếc, tăng 11,7% so với mức khoảng 935.000 chiếc của năm trước. Tesla tiếp tục dẫn đầu với 451.160 xe, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn nắm giữ 41% thị phần. Chevrolet đứng thứ hai với 87.137 xe, tăng 113%, trong khi Ford đứng thứ ba với 69.600 xe (+2,8%) và Hyundai đứng thứ tư với 57.167 xe (+31,1%).

Xét về từng mẫu xe, Tesla Model Y dẫn đầu với 265.085 xe, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp theo là Model 3 với 155.180 xe, tăng 18%. Chevrolet Equinox EV vươn lên vị trí thứ ba với 52.834 xe được bán ra, tăng trưởng mạnh 390%. Ford Mustang Mach-E đạt 41.962 xe, Hyundai Ioniq 5 đạt 41.091 xe, và Honda Prologue đạt 36.553 xe. Cybertruck của Tesla xếp thứ bảy với 25.973 xe, vượt qua Ford F-150 Lightning với 23.034 xe và Volkswagen ID.4 với 22.125 xe. Chevrolet Blazer EV khép lại top 10 với 20.825 xe.

Dự báo và thách thức phía trước

Dữ liệu cho thấy dù Tesla vẫn dẫn đầu, các hãng sản xuất khác đang gấp rút tăng tốc với các mẫu xe điện giá tốt và đa dạng hơn. Tăng trưởng mạnh của mẫu Equinox EV và Ioniq 5 cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang mở rộng lựa chọn ngoài Tesla. Tuy nhiên, vẫn có thực tế là chỉ có dưới 10 mẫu xe điện đạt doanh số hơn 10.000 chiếc mỗi quý, điều này phản ánh thị trường vẫn còn tập trung và chưa thực sự lan rộng.

Dưới áp lực từ thay đổi ưu đãi thuế, chi phí pin, chuỗi cung ứng và sự cạnh tranh khốc liệt, các hãng ô tô sẽ cần tiếp tục đẩy mạnh công nghệ, đa dạng hóa mẫu mã và tối ưu hóa chi phí để giữ đà tăng trưởng trong phân khúc xe điện đang dần chững lại.