Những mẫu xe đáng chú ý tại triển lãm Japan Mobility Show 2025

31/10/2025 12:52

Không chỉ những mẫu mã mới, các hãng xe còn mang tới Japan Mobility Show 2025 hàng loạt xe ý tưởng thể hiện tầm nhìn về phương tiện di chuyển của tương lai.

Japan Mobility Show (JMS) 2025﻿ là triển lãm phương tiện di chuyển có quy mô hàng đầu châu Á, với sự tham gia của hàng loạt ông lớn như Toyota, Honda, Nissan, Subaru, Mazda...
Một trong những tâm điểm tại khu vực trưng bày của Toyota﻿ năm nay là mẫu concept Century coupe﻿ - mẫu xe đánh dấu việc Century chính thức tách riêng trở thành thương hiệu xe siêu sang độc lập của tập đoàn Toyota.
Trong khi đó, Lexus vẫn là thương hiệu xe cao cấp của Toyota. Hãng mang đến sự kiện mẫu concept minivan LS có cấu hình 6 bánh﻿ độc đáo.
Ngoài ra, dòng LS Concept này còn có một mẫu coupe với cơ cấu cửa sau mở ngược gợi nhớ đến mẫu Ferrari Purosangue.
Concept xe thể thao Lexus LFR được coi là bản xem trước của mẫu xe kế nhiệm cho LFA.
Tại khu trưng bày thương hiệu Toyota, điểm nhấn là Corolla Concept – mẫu sedan mang ngôn ngữ thiết kế tương lai và điện hóa.
SUV off-road cỡ nhỏ Land Cruiser FJ là một trong những mẫu xe được quan tâm nhất tại JMS 2025.
Phiên bản mới 2026 của RAV4 - dòng SUV bán chạy nhất của Toyota. Chiếc trong hình thuộc phiên bản GR-Sport sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV).
Mẫu kei-car mui trần của Daihatsu mang tên K-Open có chiều dài chỉ 3.395 mm và chiều rộng 1.475 mm. Trục cơ sở chỉ đạt 2.265 mm.
Gian hàng của Honda﻿ tập trung vào trải nghiệm điện hóa với dòng xe điện thế hệ mới Honda 0 Series. Trong đó, mẫu Honda 0 Alpha (màu xanh) lần đầu được giới thiệu, dự kiến bán ra vào năm 2027.
SUV điện Honda 0 Series thiết kế tương đồng với 0 Alpha nhưng có kích thước lớn hơn.
Sedan điện Honda 0 Saloon dự kiến ra mắt từ năm sau. Xe có thiết kế thấp và tạo hình gợi liên tưởng tới mẫu Lamborghini Gallardo.
Mẫu concept xe điện mini Honda Micro EV hướng tới mục đích di chuyển trong đô thị. Bên trong chỉ có 2 chỗ ngồi cùng nội thất tối giản.
Ngoài ra, Honda còn mang đến sự kiện bộ đôi Honda CR-V phiên bản e:HEV RS Black Edition kỷ niệm 30 năm (trái) và bản e:FCEV chạy bằng pin nhiên liệu hydro.
Tới gian hàng của Mazda﻿, mẫu xe đáng quan tâm nhất chính là Mazda CX-5 thế hệ mới. Đây cũng là lần đầu tiên mẫu SUV này xuất hiện công khai kể từ khi được công bố hồi tháng 7.
Hãng cũng giới thiệu thêm các concept, đầu tiên là Vision-X Compact - mẫu xe điện nhỏ gọn có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).
Mẫu thứ hai là Mazda Vision-X Coupe - một chiếc sedan thể thao thân thiện với môi trường. Xe được mô tả là có khả năng thu giữ CO2 từ khí thải để tái sử dụng cho nông nghiệp hoặc sản xuất vật liệu carbon hiệu suất cao.
Subaru giới thiệu hai mẫu concept gồm Performance-B STI và Performance-E. Trong đó, Performance-B STI là bản xem trước về WRX STI thế hệ tiếp theo trong khi mẫu còn lại là xe điện được phát triển từ concept STI E-RA 2022.
Nissan ra mắt mẫu MPV Elgrand thế hệ mới cùng xe điện Ariya facelift 2026.
Suzuki Vision e-Sky là mẫu concept﻿ xe điện nhỏ gọn dành cho đô thị. Bản thương mại dự kiến ra mắt năm sau, với phạm vi hoạt động 270 km chỉ với chiều dài chỉ 3,4 mét.
Không chỉ xe Nhật, triển lãm JMS 2025 còn có sự góp mặt của các thương hiệu Đức. Với Mercedes-Benz, hãng này đem tới mẫu GLC thuần điện hoàn toàn mới và concept xe điện GT XX (trái).
BMW cũng không kém cạnh khi trưng bày mẫu iX3 thế hệ mới thuộc dòng Neue Klasse.
Bên cạnh đó, gian hàng của hãng xe xứ Bavaria còn nổi bật với mẫu concept Speedtop dựa trên M8 Touring có giá khoảng 500.000 USD. Chiếc còn lại là BMW X7 Nishiki Lounge với sơn hai tông màu độc quyền tại Nhật Bản.
Hyundai đã quay trở lại thị trường Nhật Bản từ 2022 với các dòng xe điện khí hóa và lần đầu tiên có mặt tại triển lãm JMS 2025. Tại đây, hãng trưng bày mẫu NEXO chạy bằng pin nhiên liệu hydro và concept xe đua điện Insteroid.
Hãng xe Hàn Quốc Kia cũng đã chính thức công bố việc gia nhập thị trường Nhật Bản thông qua đối tác và thông báo sẽ ra mắt mẫu xe điện mới PV5 vào đầu năm 2026.
Với việc đã đổi tên từ Triển lãm ô tô quốc tế Tokyo thành Triển lãm phương tiện di chuyển Nhật Bản, sự kiện theo đó cũng có sự góp mặt của các nhà sản xuất xe máy﻿. Với Yamaha﻿, hãng mang đến mẫu mô tô điện Tricera Proto, sử dụng 3 bánh và điều khiển bằng vô-lăng.
Hai mẫu concept EV Urban và EV Outlier của Honda mang đến tầm nhìn mới về xe máy vào những năm 2030.
Ngoài ra, Honda còn trưng bày mẫu xe concept mang tên Honda Koraidon, lấy cảm hứng từ một nhân vật Pokémon nổi tiếng từ trò chơi điện tử Pokémon Scarlet tại Nhật Bản.
Loạt giải pháp di chuyển tiên tiến của Toyota hướng tới phục vụ nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm người khuyết tật.
Không chỉ ở mặt đất, Toyota còn hướng tới mở rộng ảnh hưởng trên bầu trời với mẫu taxi bay đô thị Joby S4, dự kiến được thương mại hóa đầu năm sau.
Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/nhung-mau-xe-dang-chu-y-tai-trien-lam-japan-mobility-show-2025-post1791958.tpo
