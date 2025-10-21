Những mẫu xe bán chạy 'gánh' doanh số cho 9 thương hiệu phổ thông tại Việt Nam

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong 3 quý đầu năm 2025, các thành viên VAMA bán ra tổng cộng 251.421 chiếc, tăng mạnh 11,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Nếu tính cả doanh số của VinFast (103.884 chiếc) và Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (35.802 chiếc), lượng bán ra của toàn thị trường ô tô trong nước ước đạt 391.107 chiếc, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, hãng xe Việt VinFast vẫn dẫn đầu tuyệt đối với 103.884 chiếc bán ra trong 9 tháng đầu năm 2025. Xếp thứ hai là Toyota với 48.126 chiếc (chưa bao gồm thương hiệu Lexus). Các vị trí tiếp theo là Hyundai (35.802 chiếc, bao gồm cả xe thương mại); Ford (33.655 chiếc) và Mitsubishi (25.009 chiếc).

Các vị trí dẫn đầu là VinFast, Toyota và Hyundai với lợi thế có dải sản phẩm phủ rộng khắp hầu hết các phân khúc, do đó dễ dàng hơn trong việc chiếm "miếng bánh" lớn.

Tuy nhiên, nhiều thương hiệu dù chỉ với số ít mẫu xe được giới thiệu cũng đem đến doanh số ấn tượng khiến các đối thủ phải mơ ước. Thậm chí, một số mẫu xe bán chạy là "gà đẻ trứng vàng", góp phần gánh doanh số cho cả một thương hiệu.

Dưới đây là 9 cái tên đứng đầu các hãng xe phổ thông tại Việt Nam trong 3 quý đầu năm 2025 vừa qua:

VinFast VF 3: 31.386 chiếc

VinFast VF 3 tiếp tục "vượt mặt" đàn anh VF 5 (doanh số 30.956 chiếc) để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu VinFast từ đầu năm đến nay với 31.386 chiếc, chiếm 30,2% tổng doanh số của VinFast trong 9 tháng đầu năm 2025.

VinFast VF 3 chiếm gần 1/3 tổng doanh số của VinFast trong 9 tháng đầu năm 2025. Ảnh: VF

Những chiếc VinFast VF 3 đầu tiên được bàn giao tới tay khách hàng vào tháng 8/2024 và ngay lập tức, mẫu xe điện cỡ mini giá rẻ này đã tạo nên một làn gió mới khác biệt trên thị trường ô tô Việt Nam. Hiện, VinFast VF 3 được bán ra với giá 299 triệu đồng (mua kèm pin).