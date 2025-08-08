Những mẫu túi xách dẫn đầu xu hướng thời trang mùa thu

Túi raffia: Từng gắn liền với phong cách boho mùa Hè, túi raffia đang được "lột xác" trong năm 2025 với thiết kế hiện đại, linh hoạt hơn. Chất liệu sợi lá cọ châu Phi này được các nhà mốt như The Row, Jacquemus hay Bottega Veneta làm mới với phom dáng đứng, kỹ thuật đan tinh xảo và phối màu trung tính. Không còn là “túi đi biển”, túi raffia nay có thể kết hợp cùng blazer, đầm lụa hay đồ công sở mang đến diện mạo mùa thu sành điệu. Với kết cấu mềm nhẹ và kiểu dáng tiện dụng, túi raffia đang dần trở thành lựa chọn lý tưởng cho mọi dịp, từ công việc đến dạo phố cuối tuần.