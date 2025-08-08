Những mẫu túi xách dẫn đầu xu hướng thời trang mùa thu
08/08/2025 20:45
Từ phong cách tối giản đến thiết kế độc đáo, những mẫu túi này trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho mọi outfit thời thượng.
Túi bác sĩ: Từng là chiếc túi da đựng dụng cụ y tế thế kỷ 19, doctor bag nổi bật với phom hộp cứng cáp, tay cầm ngắn và miệng túi rộng. Từ giữa thế kỷ 20, kiểu túi này được thời trang hóa, gắn liền với vẻ thanh lịch của Grace Kelly hay Katharine Hepburn. Mùa thu năm nay, doctor bag trở lại với diện mạo mới, tinh giản theo tinh thần normcore, hướng đến sự linh hoạt, tiện dụng nhưng vẫn thời thượng. Đây không chỉ là phụ kiện, mà còn là tuyên ngôn phong cách cho nhịp sống hiện đại.
Túi slouchy mềm mại: Trong nửa đầu năm 2025, túi slouchy lên ngôi nhờ kiểu dáng mềm mại, linh hoạt, đề cao sự thoải mái và gần gũi. Khác với những thiết kế cứng cáp trước đây, túi slouchy dễ gấp gọn, nhẹ tay, phù hợp với nhịp sống hiện đại đan xen giữa công việc, du lịch và dạo phố. Với khả năng phối hợp đa dạng phong cách mà vẫn giữ được nét tinh tế, túi slouchy đang trở thành lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng cá tính.
Túi raffia: Từng gắn liền với phong cách boho mùa Hè, túi raffia đang được "lột xác" trong năm 2025 với thiết kế hiện đại, linh hoạt hơn. Chất liệu sợi lá cọ châu Phi này được các nhà mốt như The Row, Jacquemus hay Bottega Veneta làm mới với phom dáng đứng, kỹ thuật đan tinh xảo và phối màu trung tính. Không còn là “túi đi biển”, túi raffia nay có thể kết hợp cùng blazer, đầm lụa hay đồ công sở mang đến diện mạo mùa thu sành điệu. Với kết cấu mềm nhẹ và kiểu dáng tiện dụng, túi raffia đang dần trở thành lựa chọn lý tưởng cho mọi dịp, từ công việc đến dạo phố cuối tuần.
Túi “xúc xích” phá cách: Lấy cảm hứng từ hình dáng chiếc xúc xích, dòng túi sausage đang trở thành biểu tượng mới của sự dí dỏm và táo bạo trong xu hướng mùa thu. Các nhà mốt như Jil Sander, Lemaire hay Holo Market, đều mang đến những phiên bản riêng, từ chất liệu da mềm tối giản đến nylon rực rỡ sắc màu. Không thiên về tính tiện dụng, túi sausage là món đồ dành cho những ai thích phá vỡ quy tắc, yêu sự mới lạ và muốn thể hiện cá tính qua từng chi tiết nhỏ của trang phục
Túi da tết: Năm nay đánh dấu sự lên ngôi của túi da tết, khi kỹ thuật đan da không còn là chi tiết trang trí mà trở thành yếu tố thẩm mỹ chủ đạo. Các nhà mốt như Bottega Veneta, Loewe hay Altuzarra khai thác kỹ thuật này để tạo nên những mẫu túi nhẹ tay, mềm mại và có tính ứng dụng cao. Từ dây đeo tết cầu kỳ đến bề mặt da đan giãn, các thiết kế không chỉ mang tính thủ công tinh xảo mà còn bền bỉ, chống gãy nếp, phù hợp để diện đi làm, đi du lịch và dạo phố.