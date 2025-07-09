Những mẫu SUV cỡ lớn tốt nhất tại Nhật Bản năm 2025

Lê Tuấn| 07/09/2025 13:46

Bảng xếp hạng những chiếc SUV cỡ lớn tốt nhất của Nhật Bản chứng kiến sự thống trị của thương hiệu Toyota và Lexus, trong khi chỉ có một mẫu đến từ Mazda.

Tạp chí nổi tiếng Best Car của Nhật Bản vừa công bố bảng xếp hạng SUV cỡ lớn tại nước này tính đến giữa năm 2025, tức các mẫu xe gầm cao có chiều dài trên 4.800 mm.

Phân khúc SUV cỡ lớn bao gồm hai nhóm chính: loại khung gầm rời với cái tên tiêu biểu như Land Cruiser và loại khung gầm liền khối unibody như Lexus RX. Số lượng xe được đề cử để đánh giá bởi các chuyên gia là 8, sau đó xếp hạng trên thang điểm 50.

HạngMẫu xeĐiểm số
1Toyota Land Cruiser 30044
2Toyota Land Cruiser 250 (Prado)43
3Lexus RX39
4Lexus LX39
5Mazda CX-8039
6Toyota Land Cruiser 7038
7Toyota Crown Crossover38
8Lexus GX37,5

Kết quả không bất ngờ khi Land Cruiser 300 và 250 giành ưu thế tuyệt đối khi chiếm trọn 2 vị trí dẫn đầu, đạt điểm số 44 và 43. Lexus LX (39) và GX (37,5) dù được đánh giá cao về sự sang trọng, song mức giá cao hơn đáng kể so với Land Cruiser khiến điểm số bị trừ.

toyota-land-cruiser-300-prado.jpg
Land Cruiser 250 và 300 được đánh giá là hai mẫu SUV cỡ lớn tốt nhất tại Nhật Bản năm 2025.

Xếp sau bộ đôi Land Cruiser là Lexus RX với điểm số 39. Dòng SUV với khung gầm liền khối này cũng là sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu xe sang Nhật Bản.

Khác với hai người đàn anh, dòng Land Cruiser 70 chỉ đứng thứ 6 với điểm số 38. Dù vẫn rất được yêu thích, mẫu xe này bị chấm điểm thấp vì nền tảng kỹ thuật đã quá cũ. Nhưng mặt khác, đây lại được đánh giá là nét cuốn hút riêng của dòng SUV này.

Bảng xếp hạng cũng phản ánh xu hướng thị trường hiện nay khi ngay cả ở phân khúc SUV cỡ lớn, yếu tố sang trọng và cao cấp ngày càng được coi trọng.

Đây vốn là điểm mạnh của Lexus LX, dòng xe đã vươn lên trên GX vốn thiên về chất off-road. Bên cạnh thiết kế bệ vệ, việc được trang bị hệ truyền động mạnh mẽ, thỏa mãn trong hầu hết điều kiện vận hành cũng là tiêu chí quan trọng để được xếp hạng cao.

Xếp áp chót ở bảng xếp hạng của Best Car là mẫu Toyota Crown Crossover với 38 điểm. Trong khi đó, Mazda CX-80 là cái tên hiếm hoi không thuộc tập đoàn Toyota lọt vào danh sách.

mazda-cx-80-2025-1600-01.jpg
Mazda CX-80 là mẫu xe duy nhất không thuộc Toyota lọt vào danh sách này.

Mẫu SUV này đã cải thiện độ êm ái vốn bị coi là điểm trừ trên CX-60, đồng thời giữ được phong cách thiết kế thanh thoát và nội thất tinh tế, đủ sức chen chân vào vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng.

Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/nhung-mau-suv-co-lon-tot-nhat-tai-nhat-ban-nam-2025-post1776118.tpo
            • Mặc định

