Những mẫu SUV cỡ lớn tốt nhất tại Nhật Bản năm 2025

Xếp sau bộ đôi Land Cruiser là Lexus RX với điểm số 39. Dòng SUV với khung gầm liền khối này cũng là sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu xe sang Nhật Bản.

Khác với hai người đàn anh, dòng Land Cruiser 70 chỉ đứng thứ 6 với điểm số 38. Dù vẫn rất được yêu thích, mẫu xe này bị chấm điểm thấp vì nền tảng kỹ thuật đã quá cũ. Nhưng mặt khác, đây lại được đánh giá là nét cuốn hút riêng của dòng SUV này.

Bảng xếp hạng cũng phản ánh xu hướng thị trường hiện nay khi ngay cả ở phân khúc SUV cỡ lớn, yếu tố sang trọng và cao cấp ngày càng được coi trọng.