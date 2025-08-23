Những mẫu súng trang bị cho các khối diễu binh Quân đội, Công an

Trong lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tới đây có 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có 26 khối do Quân đội đảm nhiệm và 17 khối do Công an đảm nhiệm. Các khối tham gia diễu binh, diễu hành được trang bị những dòng súng khác nhau.

Các chiến sĩ trong khối Tác chiến điện tử được trang bị với súng chế áp thiết bị bay không người lái CAV-14.

Khối Tác chiến không gian mạng với súng STV-215 là phiên bản carbine của dòng súng STV (súng trường Việt Nam), do Nhà máy Z111 chế tạo.

Ngoài ra các khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù, nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam, nữ chiến sĩ Biệt động cũng được trang bị súng STV-215.