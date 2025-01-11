Những mẫu ô tô đang 'gánh' doanh số cho các hãng

Những “ông hoàng doanh số” trên thị trường ô tô được kể đến có cả những thương hiệu cũ và mới, nhưng đều có điểm chung là khoác mác thương hiệu phổ thông trên thị trường Việt Nam. Trong khi những mẫu xe truyền thống của Toyota, Mitsubishi, Ford hay Mazda đã phải nỗ lực để ghi tên trong bảng bảng xếp hạng Top 10 xe bán chạy tháng thì VinFast đã độc chiếm 5 vị trí. VinFast có những mẫu xe mang tầm chiến lược “gánh team” cho cả hãng xe mặc dù được ra mắt trên thị trường trong thời gian chưa dài.

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong ba quý đầu năm 2025, các thành viên VAMA bán ra tổng cộng 251.421 chiếc, tăng mạnh 11,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tính cả doanh số của VinFast (103.884 chiếc) và Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (35.802 chiếc) thì lượng xe bán ra của toàn thị trường ô tô trong nước ước đạt 391.107 chiếc, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2024.

Hãng xe Việt VinFast vẫn dẫn bảng doanh số với 103.884 chiếc xe được bán ra trong 9 tháng của năm 2025. Kế tiếp là Toyota với 48.126 chiếc (chưa bao gồm thương hiệu Lexus). Đứng thứ ba thuộc về Hyundai (35.802 chiếc, bao gồm cả xe thương mại); Tiếp theo là Ford (33.655 chiếc) và Mitsubishi (25.009 chiếc).

Nếu nhìn tổng thể, có thể thấy rõ cục diện của thị trường ô tô Việt đang nghiêng về xe điện. VinFast hiện không chỉ chiếm một nửa bảng xếp hạng mà còn dẫn đầu doanh số. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa xe truyền thống hết thời. Toyota, Mitsubishi hay Ford vẫn giữ được nhóm khách hàng ổn định nhờ thương hiệu và tên tuổi được khẳng định lâu bền, khả năng vận hành ổn định và mạng lưới dịch vụ phủ khắp. Trong đó, Yaris Cross và Xpander được xem là hai mẫu xe đứng ở vị trí “phòng tuyến" để giữ chắc thị phần cho động cơ đốt trong.

Những cái tên đứng đầu các hãng xe phổ thông tại Việt Nam trong 3 quý đầu năm 2025 gồm có:

VinFast VF 3 và VF5

VinFast VF 3 đã "vượt mặt" đàn anh VF 5 (với doanh số 30.956 chiếc) để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu VinFast từ đầu năm đến nay khi doanh số đạt 31.386 chiếc, chiếm 30,2% tổng doanh số của VinFast trong 9 tháng của năm 2025.

Ngay sau khi được giới thiệu và ra mắt khách hàng, mẫu xe điện cỡ mini giá rẻ này đã tạo nên một điểm nhấn mới khác biệt trên thị trường ô tô Việt Nam phả và dễ chạm đến tay người tiêu dùng (299 triệu đồng mua kèm pin).

Tuy nhiên tính riêng trong tháng 9 vừa qua đàn anh VF5 lại lội ngược dòng với cú hích tăng trưởng doanh số với 3487 chiếc được bán ra thị trường. Doanh số của VF3 đạt 2682 chiếc.

Ford Ranger

Giữ vị trí Á quân là Ford Ranger. Tính doanh số trong 9 tháng đầu năm, Ford Ranger đạt 12.577 chiếc và dẫn đầu tuyệt đối phân khúc xe bán tải. Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe Mỹ khi đạt đến 35,9% tổng lượng bán ra.

Ford Ranger được phân phối trên thị trường với 6 phiên bản với giá bán xe dao động từ 659 triệu đến 1,299 tỷ đồng, Khách hàng có thể lựa chọn hai động động cơ là diesel 2.2L Turbo cho các phiên bản thấp và động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo cho các phiên bản nhập khẩu là Wildtrak, Stormtrak và Raptor.

Mitsubishi Xpander

Đứng thứ ba là Mitsubishi Xpander với lượng bán ra trong 3 quý đầu năm 2025 đạt 12.438 chiếc, Tuy nhiên Xpander xếp thứ hai trong nhóm các xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường. Mitsubishi Xpander mới được nâng cấp sơ bộ vào tháng 9 vừa qua, với 4 phiên bản, giá bán từ 560-699 triệu đồng, trong đó phiên bản Xpander Cross có giá cao nhất.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 chiếm tới 51,9% tổng lượng xe THACO-Mazda bàn giao tới tay khách Việt trong ba quý đầu năm 2025với doanh số đạt 11.306. Với con số này thì có thể nói Mazda CX-5 trở thành mẫu xe “cân” doanh số cho hãng xe Nhật Bản trên thị trường Việt.

Toyota Yaris Cross

Yaris Cross tiếp tục vượt qua những "người anh em" khác như Vios hay Corolla Cross để trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong cùng thường hiệu. Cụ thể, mẫu B-SUV này đạt doanh số 9.655 chiếc, chiếm 20,1% tổng lượng xe Toyota được bán ra trên thị trường. Đây là mẫu xe thuộc phân khúc B-SUV, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản, trong đó có 1 phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.5L và 1 phiên bản hybrid, giá bán lần lượt là 730 triệu và 838 triệu đồng.

Honda City

Honda City cũng vẫn tiếp tục trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Honda Việt Nam, chiếm 35,8% tổng số bán ra của hãng trong ba quý đầu năm 2025 với 6.377 chiếc.

Honda City thế hệ hiện tại được ttrang bị động cơ 1.5L đi kèm hộp số vô cấp CVT cùng tính năng ADAS tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản (G, L và RS). Giá xe dao động từ 499-569 triệu đồng.

Hyundai Tucson

Hyundai là mẫu xe “quốc dân” của Hàn Quốc với có 5.910 chiếc Tucson được bán ra, chiếm 22,2% tổng doanh số xe du lịch của hãng. Hyundai Tucson mới được nâng cấp giữa vòng đời vào tháng 10/2024 với 4 phiên bản cùng 3 tuỳ chọn động cơ được bán ra thị gồm cả máy xăng 2.0L, 1.6L turbo và máy dầu 2.0L. Giá bán của mẫu xe đa dụng cỡ C này dao động từ 769-979 triệu đồng.

KIA Seltos

Với 3.946 chiếc xe được bán ra, KIA Seltos trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu KIA trong 9 tháng đầu năm 2025, chiếm 22,1% tổng lượng bán ra của hãng từ đầu năm đến nay.

KIA Seltos được nâng cấp vòng đời bằng 5 phiên bản với giá dao động từ 599-769 triệu đồng. Tuy nhiên, doanh số của Seltos vẫn kém những đối thủ trong phân khúc B-SUV như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta.