Những mẫu iPhone nào sẽ được cập nhật lên iOS 19?

iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (từ thế hệ thứ 2 trở lên).

Mặc dù các mẫu iPhone này sẽ hỗ trợ iOS 19, nhưng một số tính năng nâng cao có thể bị giới hạn trên các thiết bị cũ do phần cứng yếu hơn. Chẳng hạn, tính năng Apple Intelligence trên iOS 18 chỉ hoạt động trên iPhone 15 Pro và các mẫu iPhone 16.

Về iPadOS 19, hệ điều hành này dự kiến sẽ ngừng hỗ trợ iPad giá rẻ thế hệ thứ 7 với chip A10 Fusion. Tuy nhiên, các iPad sử dụng chip A12 Bionic như iPad mini 5 vẫn có thể chạy iPadOS 19.

Nguồn tin này cũng từng tiết lộ chính xác danh sách các thiết bị tương thích với iOS 18 trước khi Apple công bố hệ điều hành này.

iOS 19 sẽ là 'cuộc cách mạng lớn nhất' cho iPhone