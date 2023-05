Những màn trình diễn thảm họa của làng nhạc thế giới

Ashlee Simpson lộ hát nhép.

Màn trình diễn bị chỉ trích và Ashlee Simpson sau đó đổ lỗi cho nhạc công chơi nhầm bài hát và cô không biết làm gì nên đành nhảy. Đại diện chương trình giải thích đó là đĩa nhạc nền giúp làm "dày giọng" cho Ashlee Simpson khi hát trên sân khấu.

Ca sĩ Billie Joe Armstrong của ban nhạc Green Day cũng có màn trình diễn tệ hại do hành vi bạo lực tại lễ hội âm nhạc iHeartRadio 2012. Khi ban nhạc Green Day đang trình diễn say mê thì Billie Joe Armstrong phát hiện tiết mục của họ bị cắt sóng sớm do xung đột lịch trình.



Billie Joe Armstrong không khống chế được cơn giận của mình

Ngay sau đó, anh ta la hét, dùng những từ ngữ thô tục trước khán giả và đập vỡ cây đàn guitar của mình. Ban tổ chức phải vội vã ngắt tiếng micro của ca sĩ này. Hành động gây sốc này khiến ban nhạc Green Day phải xin lỗi khán giả.

Ca sĩ Fergie của nhóm Black Eyed Peas đã "tè ra quần" trong buổi diễn cùng nhóm vào năm 2005. Cô gọi rằng đó là khoảnh khắc kém thu hút nhất trong cuộc đời cô.