Những màn song ca 'đẫm nước mắt' của Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường

MV Bỏ Quê - Phi Nhung & Hồ Văn Cường

Nhờ sự kết hợp từ giọng hát da diết,diễn xuất mộc mạc, giàu cảm xúc của hai mẹ con cùng những cảnh quay đậm chất quê hương miền Tây mà MV lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.



Những hình ảnh trong MV Bỏ Quê

Tình Mẹ Cửu Long

Không lâu sau đó, năm 2019 Hồ Văn Cường có cơ hội tiếp cận khán giả hải ngoại trong một lần đi lưu diễn và hát song ca với Phi Nhung tại Mỹ.

Cả hai mẹ con đã khiến khán giả bên dưới không kìm được xúc động khi song ca bài hát Tình Mẹ Cửu Long.

Phi Nhung & Hồ Văn Cường - Tình Mẹ Cửu Long