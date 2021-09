Những mái tóc xanh của nghệ sĩ Kpop khiến người hâm mộ không khỏi xúyt xoa.

Jisung nhuộm tóc màu xanh điện tươi sáng trong khi NCT Dream quảng bá 'We Young' vào năm 2017. Màu sắc nổi bật khiến Jisung như giành toàn bộ spotlight của sân khấu.

Dahyun đã giành được rất nhiều sự chú ý với người hâm mộ bằng mái tóc màu xanh denim vào năm 2019 khi biểu diễn 'FANCY'. Vẻ ngoài thực sự nổi bật phù hợp hình ảnh và tông màu da của cô. Sau này, Dahyun nhuộm màu xanh đậm hơn vào năm 2020 cho các chiến dịch 'MORE & MORE' của TWICE.

12. IZY's Ryujin

Ryujin để tóc xanh vào đầu năm 2020 trong khi quảng bá 'WANNABE'. Tóc có màu xanh đen, trong bóng tối trông như màu đen nhưng lại hiện rõ màu xanh dưới ánh sáng thường.

13. TXT's Yeonjun

Yeonjun chuyển qua mái tóc xanh vào năm 2019 trong khi TXT đang quảng bá cho "Run Away:" Anh khiến người hâm mộ ngạc nhiên với visual được nâng cấp và đây cũng chính là một trong những màu tóc của anh được người hâm mộ yêu thích nhất.

14. BIGBANG's G-Dragon

Làm thế nào chúng ta có thể quên The King Trong suốt sự nghiệp của mình, G-Dragon đã sỡ hữu mái tóc xanh một vài lần. Dù tóc ngắn, tóc dài, xanh điện hay xanh kẹo bông, G-Dragon vẫn trông thật tuyệt vời!

15. AOA's Seolhyun

Seolhyun nhuộm tóc màu xanh trong khi AOA đang quảng bá cho "Come See Me" vào năm 2019. Lần nhuộm tóc này khiến khán giả cực kỳ phấn khích vì nó đánh dấu lần đầu tiên Seolyun nhuộm tóc kể từ khi ra mắt.