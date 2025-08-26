Những lưu ý khi lái xe qua vùng ngập nước

Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước ghi nhận tình trạng mưa lớn kéo dài. Điều này gây ra ngập lụt ở nhiều tuyến đường, khiến việc di chuyển của các phương tiện trở nên khó khăn.
Trong đó, việc lái ô tô qua vùng nước ngập luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu tài xế chủ quan, chiếc xe có thể bị "thủy kích" gây hư hại nghiêm trọng.
Trong bối cảnh đó, tài xế ngoài việc nắm vững các kỹ thuật lái xe an toàn còn phải chuẩn bị sẵn cho mình những kiến thức để đối phó với những tình huống khó khăn trên.
Đánh giá độ sâu vùng ngập nước
Khi di chuyển qua những đoạn đường ngập nước, bước đầu tiên và quan trọng nhất là quan sát và đánh giá độ sâu mực nước. Bởi nếu cứ đi thẳng vào khu vực ngập mà không xem xét, xe có nguy cơ bị "thủy kích" và chết máy ngay giữa đường.
Mỗi dòng xe có thiết kế để cho khả năng lội nước khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của ống hút gió. Nếu ống hút gió nằm cao hơn mặt nước, khả năng nước tràn vào động cơ sẽ thấp hơn. Ngược lại, những xe có ống hút gió thấp sẽ dễ bị nước làm hỏng động cơ và dẫn đến chết máy.
Một mẹo khác để xác định mức nước an toàn đó là căn ở dưới tâm bánh xe. Tuyệt đối không cố chạy qua vùng nước cao quá nửa lốp nếu sử dụng xe gầm thấp.
Bởi ngoại trừ xe SUV gầm cao, xe bán tải thì với đa phần các dòng xe gầm thấp đến trung bình, giới hạn mức nước an toàn là nửa lốp xe. Trong trường hợp nước ngập cả bánh xe, tài xế nên quay đầu xe, tìm lộ trình khác hoặc chờ nước rút mới tiếp tục đi tiếp.
Giữ đều ga, không tăng/giảm tốc độ đột ngột
Khi lái xe đi qua khu vực ngập, nên giữ đều ga và chọn số thấp. Nếu là số sàn, tài xế nên đi số 1-2. Còn đối với xe số tự động hoặc bán tự động thì nên chuyển về số D1 hoặc chuyển về chế độ số tay rồi đi ở số 1-2.
Hãy giữ đều chân ga ở tốc độ 10-15 km/h, không tăng tốc hay giảm tốc đột ngột để tránh nước tràn vào khoang động cơ từ phía trước và cả ống xả phía sau.
Không rồ ga phóng qua đường ngập bởi nguy cơ nước có thể bị áp lực đẩy tràn lên nắp capo và tràn vào cổ hút gió của động cơ gây hiện tượng thủy kích. Chú ý, hạn chế tình huống phải phanh gấp cũng như không được dừng lại giữa vùng ngập nước.
Đi giữa tâm đường, giữ khoảng cách
Nếu điều kiện giao thông cho phép, các tài xế nên giữ xe di chuyển ở tâm làn đường bởi đây luôn là vị trí cao nhất. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro xe bị ngập nước.
Lưu ý luôn giữ khoảng cách với các phương tiện khác và tránh xa những xe có trọng tải lớn. Bởi những phương tiện khác khi di chuyển sẽ tạo ra những cơn sóng nước lớn tràn qua nắp capo của xe của bạn và có thể làm nước tràn vào họng hút gió và vào thẳng động cơ gây hiện tượng “thủy kích”.
Kiểm tra ô tô sau khi đi qua vùng nước ngập
Lái xe qua vùng ngập có thể ảnh hưởng đến hệ thống phanh và các bộ phận khác của xe. Do đó, việc kiểm tra và bảo dưỡng ngay sau đó là cực kỳ quan trọng.
Đầu tiên, tài xế nên kiểm tra hệ thống phanh. Hãy thử nhấn phanh nhẹ nhàng vài lần để làm khô đĩa phanh và đảm bảo phanh hoạt động bình thường. Nếu cảm thấy phanh không còn nhạy như trước, tài xế nên đưa xe đến xưởng để kiểm tra và khắc phục ngay lập tức.
Thứ hai, hãy kiểm tra động cơ và các bộ phận liên quan. Nước có thể thấm vào dầu nhớt, làm giảm chất lượng dầu và gây hại cho động cơ. Nếu nhận thấy dầu nhớt có màu khác lạ hoặc dấu hiệu của nước, hãy thay dầu ngay.
Bên cạnh đó, kiểm tra hộp lọc gió và đảm bảo rằng không có nước lọt vào. Lọc gió bị ướt có thể làm động cơ hoạt động không ổn định hoặc thậm chí gây hỏng hóc.
Xử lý khi xe bị chết máy
Nếu xe không may bị chết máy, tuyệt đối không khởi động lại xe. Bởi việc này dễ khiến xe bị thủy kích, tay biên bị cong hoặc gãy, thậm chí lốc máy có thể vỡ, chi phí sửa chữa sẽ rất tốn kém.
Khi xe bị chết máy ở chỗ ngập, tài xế nên chuyển cần số về vị trí N để có thể đẩy tới vị trí cao hơn và gọi cứu hộ. Trong lúc đợi cứu hộ tới, nếu có thể, tài xế nên mở nắp ca-pô và tháo cọc của bình ắc-quy để tránh hiện tượng rò điện.