Những lưu ý khi lái xe qua vùng ngập nước

Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước ghi nhận tình trạng mưa lớn kéo dài. Điều này gây ra ngập lụt ở nhiều tuyến đường, khiến việc di chuyển của các phương tiện trở nên khó khăn.

Trong đó, việc lái ô tô qua vùng nước ngập luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu tài xế chủ quan, chiếc xe có thể bị "thủy kích" gây hư hại nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, tài xế ngoài việc nắm vững các kỹ thuật lái xe an toàn còn phải chuẩn bị sẵn cho mình những kiến thức để đối phó với những tình huống khó khăn trên.

Đánh giá độ sâu vùng ngập nước

Khi di chuyển qua những đoạn đường ngập nước, bước đầu tiên và quan trọng nhất là quan sát và đánh giá độ sâu mực nước. Bởi nếu cứ đi thẳng vào khu vực ngập mà không xem xét, xe có nguy cơ bị "thủy kích" và chết máy ngay giữa đường.

Mỗi dòng xe có thiết kế để cho khả năng lội nước khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của ống hút gió. Nếu ống hút gió nằm cao hơn mặt nước, khả năng nước tràn vào động cơ sẽ thấp hơn. Ngược lại, những xe có ống hút gió thấp sẽ dễ bị nước làm hỏng động cơ và dẫn đến chết máy.