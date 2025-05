Những lưu ý để giữ lốp xe không bị biến thành 'bom' trong những ngày nắng nóng

Lốp là một trong những bộ phận quan trọng trong thiết kế của một chiếc ô tô, chịu áp lực lớn từ trọng tải xe. Các sự cố liên quan đến lốp thường xảy ra bất ngờ và khó lường, đặc biệt vào mùa hè, khi nhiệt độ không khí và mặt đường tăng cao, khiến lốp dễ bị xuống áp suất, bào mòn hoặc thậm chí phát nổ, gây nguy hiểm khi tham gia giao thông, thậm chí có thể gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng.

Chỉ số nhiệt độ lốp thường được ký hiệu bằng các chữ cái là A, B, hoặc C. Xếp hạng theo thứ tự chữ cái đồng nghĩa với việc lốp xe có chỉ số A sẽ chịu được nhiệt độ cao hơn so với lốp xe có chỉ số B hoặc C, đảm bảo an toàn và hiệu suất tối ưu khi xe vận hành ở tốc độ cao.

Nhiệt độ lốp được xếp hạng A hay còn gọi là lốp hiệu suất cực đại. Lốp hiệu suất cực đại được thiết kế để sử dụng trong thời tiết rất nóng và có thể chịu nhiệt độ lên đến 122 độ C, có thể tản nhiệt hiệu quả ở tốc độ tối đa trên 185 km/h.

Lốp xe là một trong các bộ phận rất quan trọng trên ô tô

Lốp hiệu suất cao (nhiệt độ xếp hạng B) được thiết kế để sử dụng trong thời tiết nắng nóng và có thể chịu nhiệt độ lên đến 110 độ C, tản nhiệt hiệu quả ở tốc độ từ 160 – 185km/h.

Lốp tiêu chuẩn (nhiệt độ xếp hạng C) là loại lốp phổ biến nhất, có thể chịu nhiệt độ lên đến 100 độ C. Ở tốc độ từ 137 – 160 km/h, loại lốp này có thể tản nhiệt hiệu quả.

Anh Nguyễn Xuân Hữu - chủ gara Minh Ngọc (đường Nghĩa Tân, Cầu Giấy Hà Nội) cho biết, khi lưu thông dưới thời tiết nắng nóng, nếu nhiệt độ lốp quá cao không chỉ gây hại cho lốp mà còn làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông do mất độ bám đường và hiệu suất phanh giảm sút. Do đó, việc lựa chọn lốp xe có xếp hạng nhiệt độ phù hợp với điều kiện sử dụng và môi trường là rất cần thiết.

"Lốp xe, giống như nhiều bộ phận quan trọng khác, cần được kiểm tra và chăm sóc định kỳ, đặc biệt là trong mùa nắng nóng. Việc bảo dưỡng lốp thường xuyên không chỉ kéo dài tuổi thọ mà còn góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn khi vận hành phương tiện. Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra mà nguyên nhân là do lốp quá mòn, bị rạn nứt dẫn đến nổ lốp trên đường" - anh Hữu chia sẻ thêm.

Những sự cố này thường xảy ra bất ngờ, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu người sử dụng xe chú ý hơn. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, chủ xe cần đặc biệt lưu ý một số vấn đề quan trọng để giảm thiểu rủi ro khi di chuyển trên đường.

Kiểm tra lốp xe thường xuyên

Việc kiểm tra lốp thường xuyên để phát hiện những dấu hiệu hư hỏng như nứt, rạn mặt cao su, bị đá hoặc vật sắc nhọn chém sâu, hay mòn hết gai lốp là rất quan trọng để phát hiện sớm các bất thường, nhất là trước khi khởi hành sẽ giúp tài xế chủ động trong mọi hành trình. Đặc biệt, trong trường hợp lái xe dưới trời nắng quá lâu sẽ khiến lốp bị hao mòn khi phải chịu áp suất lớn từ trọng tải và nhiệt độ cao từ mặt đường.

Theo anh Hữu, thông thường, lốp xe ô tô nên được thay mới sau khoảng 40.000 - 50.000 km hoặc sau 5-6 năm sử dụng. Tuy nhiên, nếu xe thường xuyên di chuyển trong điều kiện môi trường khắc nghiệt như thời tiết nắng nóng, địa hình xấu, thì chủ xe cần kiểm tra và căn cứ vào tình trạng thực tế của lốp để quyết định thay mới sớm hơn. Đặc biệt lốp của bánh xe phía trước rất quan trọng, cần được kiểm tra cẩn thận.

Kiểm tra lốp thường xuyên sẽ giúp hành trình thêm an toàn

Vì vậy, để đảm bảo an toàn trước mỗi hành trình dài, chủ xe cần kiểm tra và đảm bảo lốp dự phòng còn hoạt động tốt và được bơm đủ áp suất để không may khi lốp xe gặp sự cố khẩn cấp sẽ có ngay lốp xe thay thế. Bạn cũng nên trang bị bơm điện trên xe để cân lại áp suất lốp xe khi cần thiết.

Lưu ý áp suất lốp xe ô tô đúng tiêu chuẩn

Vào những ngày nắng nóng lên đến trên dưới 40 độ C, nhiệt độ mặt đường có thể lên tới 60 độ C, kéo theo hiện tượng áp suất trong lốp xe tăng cao. Khi áp suất vượt quá ngưỡng an toàn, lốp xe sẽ có thể bị căng quá mức, làm giảm độ đàn hồi và tăng nguy cơ nổ gây nguy hiểm cho chính bản thân tài xế và những phương tiện xung quanh nếu xe di chuyển ở tốc độ cao hoặc đang chở tải nặng.

Anh Nguyễn Đình Nam - chủ cửa hàng lốp Nam Việt (Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Hà Nội) cho biết, mỗi loại xe đều có thông số áp suất lốp xe khác nhau, chủ xe cần dựa vào những hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để điều chỉnh mức bơm. Lưu ý, mức áp suất này được tính trong điều kiện nhiệt độ lý phù hợp khoảng 20 – 21 độ C, do đó vào mùa hè, người dùng nên điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với điều kiện thực tế.

"Tài xế không nên bơm lốp quá căng mà nên bơm một lượng vừa phải, để khi tiếp xúc với nhiệt độ cao của mặt đường, áp suất không tăng quá cao và hạn chế được tình trạng nổ lốp ô tô. Ngoài ra, cần phải cân chỉnh áp suất giữa các lốp xe đều nhau" - anh Nam lưu ý.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, trong điều kiện thời tiết nóng trên 40 độ C, lốp xe bán tải chạy quãng đường 50 km sẽ ở mức 60 độ C và tiếp tục tích nhiệt khiến áp suất lốp ngày càng tăng lên nếu tiếp tục di chuyển. Do vậy, khi lái xe đường dài trong điều kiện thời tiết nắng nóng của mùa hè, bạn nên để lốp xe cũng như động cơ có chế độ nghỉ ngơi hợp lý để không phải hoạt động quá công suất.

Khi di chuyển với tốc độ cao, ma sát giữa lốp xe và mặt đường khiến lốp xe có thể sinh nhiệt, đặc biệt dưới thời tiết nắng nóng gay gắt của mùa hè.

Không nên đỗ xe ôtô dưới trời nắng nóng

Việc đỗ xe dưới trời nắng trong thời gian dài, đặc biệt là những xe chở người và chở hàng có trọng tải lớn cũng sẽ gây tác động xấu tới lốp xe. Vì vậy, bạn hãy chọn nơi có bóng mát để đỗ xe, nếu không thể chọn được vị trí lý tưởng thì chủ xe nên chủ động tìm những phương án phù hợp như phủ tấm bạt che nắng cho xe ô tô.

Duy trì tốc độ phù hợp và không chở xe quá nặng

Khi di chuyển với tốc độ cao, ma sát giữa lốp xe và mặt đường khiến lốp xe có thể sinh nhiệt, đặc biệt dưới thời tiết nắng nóng gay gắt của mùa hè. Do vậy các tài xế nên hạn chế lái xe với tốc độ nhanh, đặc biệt là khi vào cua hoặc di chuyển qua các đoạn đường xấu, đường cua, nhiều sỏi đá. Thực tế cho thấy khi xe ôm cua ở tốc độ cao, lốp sẽ bị xoắn và bẻ ngang mạnh, khiến thành lốp phải chịu cả lực đè và lực kéo ngang khiến tăng nguy cơ nổ lốp, gây nguy hiểm.

Anh Nam cũng khuyến nghị, các tài xế cũng cần lưu tâm tới trọng tải của xe. Khi tải trọng lớn làm tăng áp lực lên lốp, khiến lốp dễ bị mòn nhanh hơn và tăng nguy cơ gặp sự cố. Vì vậy, bạn nên loại bỏ các vật dụng không cần thiết ra khỏi xe và tránh chất đầy hành lý để giảm tải áp lực cho lốp. Đặc biệt đối với những bác tài xế lái xe tải đường dài thì không nên vì “tham công tiếc việc” mà chở nhiều hàng hoá, thậm chí là nhận thêm hàng quá tải trọng.