Những lỗi thường gặp trên SUV hạng sang Porsche Macan

Ra mắt năm 2014, Porsche Macan là mẫu xe SUV thứ hai của hãng, sau Cayenne. Xe được phát triển để cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ – nơi quy tụ nhiều đối thủ sừng sỏ như Audi Q5, Mercedes-Benz GLC hay BMW X3.

Porsche Macan là đối thủ của Audi Q5, Mercedes-Benz GLC hay BMW X3 ở phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ. Ảnh: Porsche

Hiện tại, Porsche Macan đang là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu thể thao hạng sang đến từ Stuttgart, thậm chí nhiều năm liền vượt qua “huyền thoại” Porsche 911 về doanh số. Sức hút của Macan nằm ở việc kết hợp trải nghiệm lái thể thao đậm chất Porsche với sự tiện dụng của một chiếc SUV cỡ nhỏ.

Trong suốt vòng đời, Macan đã trải qua 2 lần nâng cấp lớn nhằm duy trì sức cạnh tranh. Dù Porsche đã ra mắt Macan thế hệ thứ hai chạy hoàn toàn bằng điện, nhưng phiên bản sử dụng động cơ đốt trong của thế hệ cũ vẫn tiếp tục được sản xuất song song. Điều này mang đến nhiều tùy chọn hệ truyền động cho người tiêu dùng.

Các vấn đề thường gặp trên Porsche Macan

Nhìn chung, Porsche Macan được đánh giá là mẫu SUV có độ tin cậy tương đối cao. Tuy nhiên, theo phản ánh từ người dùng và các trung tâm sửa chữa, vẫn tồn tại một số lỗi phổ biến có thể khiến chi phí bảo dưỡng tăng cao.

- Vấn đề hộp số PDK: Hộp số ly hợp kép PDK của Porsche là một điểm mạnh về trải nghiệm lái, nhưng cũng là nơi phát sinh lỗi. Một số chủ xe phản ánh hiện tượng sang số bị giật, thậm chí không thể vào số, nguyên nhân chủ yếu do hỏng bộ điều khiển cơ điện tử hoặc thân van. Chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố này tại các gara chuyên xe Porsche vào khoảng 2.000 USD (hơn 52 triệu đồng).