Những lỗi thường gặp trên động cơ 1.5L VTEC Turbo của xe ô tô Honda

Động cơ 1.5L VTEC Turbo – niềm tự hào trong dòng Earth Dreams Technology của Honda được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đây cũng là “trái tim” trên nhiều mẫu xe như Honda Civic, HR-V, CR-V hay Accord.

Động cơ 1.5L VTEC Turbo hiện đã được sử dụng trên nhiều dòng xe của Honda và cả thương hiệu hạng sang Acura. Ảnh: AutoBuzz

Tuy nhiên, dù Honda vốn nổi tiếng với động cơ bền bỉ, động cơ 1.5L VTEC Turbo vẫn tồn tại một số nhược điểm khiến người dùng phải lưu ý. Dưới đây là những lỗi phổ biến nhất mà thợ máy thường ghi nhận.

1. Sự cố dầu động cơ bị pha loãng

Triệu chứng: Mùi nhiên liệu trong dầu. Mức dầu tăng cao khi kiểm tra que thăm dầu. Xe bị ì máy, công suất giảm hoặc bị đánh lửa sai khi thời tiết lạnh giá.

Nguyên nhân: Nhiên liệu dư thừa có thể trộn lẫn với dầu động cơ trong những chuyến đi ngắn hoặc thời tiết lạnh, dẫn đến dầu bị pha loãng. Điều này rõ ràng nhất ở các mẫu xe CR-V và Civic được sản xuất trước năm 2019.

Khắc phục: Honda đã phát hành các bản cập nhật phần mềm và bảo hành mở rộng cho các mẫu xe bị ảnh hưởng để giải quyết vấn đề pha loãng dầu. Chủ xe nên sử dụng dầu tổng hợp và chạy đủ lâu để làm nóng hoàn toàn động cơ, giúp giảm sự cố.

2. Sự cố ở cửa xả của bộ tăng áp

Triệu chứng: Tiếng kêu lạch cạch ở vòng tua máy thấp hoặc trong quá trình giảm tốc. Giảm áp suất tăng áp hoặc mất công suất.

Nguyên nhân: Bộ truyền động cửa xả của bộ tăng áp có thể bị lỏng hoặc hỏng theo thời gian, gây ra tiếng kêu lạch cạch và các vấn đề về hiệu suất.