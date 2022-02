Những lỗi thường gặp của động cơ máy dầu

Dù là hư hỏng thông thường nhưng với lỗi này, khi đã biết nguyên nhân, nếu chúng ta chỉ là người sử dụng bình thường và không am hiểu chuyên môn cũng như cách khắc phục dù là biết nguyên nhân. Nên lời khuyên ở đây là chúng ta nên đưa xe vào gara kiểm tra và để sửa chữa sớm thì sẽ giảm mức tiêu hao.

Dầu diesel kém chất lượng sẽ khiến xe bị tiêu hao nhiên liệu hơn bình thường. Bên cạnh đó, bơm cao áp chỉnh sai, bộ hơi mòn, đường ống nhiên liệu rò rỉ và mức dầu nhờn động cơ cao cũng là yếu tố khiến nhiên liệu bị bào mòn nhanh chóng. Do đó cần kiểm tra áp suất cuối kỳ nén, chỉnh lại bơm cao áp và thay nhiên liệu để xe hoạt động tốt trở lại.

Tốc độ không tải thấp

Nguyên nhân dẫn đến tốc độ không tải thấp là do lõi lọc bị tắc và thùng chứa còn ít nhiên liệu. Cách khắc phục tốt nhất là chủ xe nên thay, vệ sinh lõi lọc, tiếp thêm nhiên liệu và chỉnh lại tốc độ động cơ ở chế độ không tải.

Khó khởi động máy

Khi ắc quy và các đầu nối tiếp xúc bị hỏng, bẩn hoặc không tiếp xúc, động cơ sẽ rất khó khởi động. Ngoài ra, tiếp mát không tốt cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Để khắc phục nên nạp điện hoặc thay bình điện ắc-quy khác, đồng thời vệ sinh và siết chặt lại những đầu nối của bình điện.

Công suất động cơ không đủ

Nguyên nhân khiến công suất động cơ không đủ hay xe bị hụt ga có thể do xi lanh không được cung cấp đủ nhiên liệu; Nhiên liệu được phun vào xi lanh quá sớm hoặc quá muộn do cơ cấu truyền động của bơm bị mòn, cân bơm bị hỏng hóc; Nhiên liệu phun ít, không đủ số lượng bởi muội than bám ở kim phun, lò xo vòi phun bị gãy; Chất lượng nhiên liệu quá kèm, đặc biệt là trong nhiên liệu có lẫn nước.