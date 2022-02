Theo Tiến sĩ Kinh tế Nga, đồng Euro bị đồng USD tước đi tiềm năng do thực tế rằng nó là tiền tệ của một số quốc gia.

Những loại tiền nào hứa hẹn nhất thế giới? (Ảnh: RIA)

“Hầu hết các nước châu Âu đóng góp rất khiêm tốn cho nền kinh tế Liên minh châu Âu (EU) và sống bằng cách phân phối lại theo phần thu nhập có lợi từ các nước phát triển nhất, vì vậy nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng tỷ giá chủ chốt, đồng USD sẽ mạnh lên 3-5% so với đồng Euro”, ông Grigoriev giải thích.

Nhà kinh tế cho biết thêm: “Các vị trí mạnh mẽ theo truyền thống sẽ được duy trì bởi đồng Franc Thụy Sĩ do sự ổn định kinh tế xã hội và vai trò độc nhất của nước này trong nền tài chính toàn cầu và do đó có mọi cơ hội để củng cố so với đồng USD và đồng Euro”.