Những loại thực phẩm tuyệt đối không nên kết hợp trong mâm cỗ Tết

Gan lợn và giá đỗ: Gan lợn có chứa đồng, khi bạn xào chung với giá đỗ dễ gây mất chất dinh dưỡng của giá. Vì lượng vitamin C trong giá đỗ có thể oxy hóa chất đồng - vốn có trong gan lợn.

Gan động vật và cà rốt, rau cần: Phần lớn trong gan động vật chứa đồng và sắt có thể gây oxy hóa với các loại vitamin vốn có trong rau củ. Hơn nữa, rau củ như cần tây và cà rốt còn chứa cellulose và axit oxalic ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất sắt diễn ra trong cơ thể.

Dưa leo và cà chua: Không ít người hay kết hợp giữa việc dùng cà chua với dưa leo, đây là thói quen không tốt. Vì cà chua chứa nhiều vitamin C, trong khi dưa leo lại chứa men có thể phân giải hàm lượng vitamin C vốn có của cà chua. Điều này sẽ khiến cho cơ thể giảm bớt đi sự hấp thụ vitamin C có lợi cho sức khỏe.