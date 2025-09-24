Những loài rắn lớn nhất thế giới

Trăn gấm (9,9 m)



Trăn gấm là loài rắn dài nhất ngày nay. (Ảnh: Paul Starosta)

Là động vật bản xứ ở Nam Á, trăn gấm (Malayopython reticulatus) rất dễ nhận biết với hoạ tiết hình thoi lặp lại, là loài rắn dài nhất trên Trái đất ngày nay. Ghi chép từ năm 1912 đề cập tới con trăn gấm bị bắt dài 10m, tương đương xe buýt chở học sinh, dù con số này rất khó xác minh. Theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Anh, trăn gấm thường dài hơn 6,25m. Con trăn gấm dài nhất trong môi trường nuôi nhốt là 7,7m, theo Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness.

Kích thước với bản tính thất thường của trăn gấm đôi khi đe dọa tính mạng con người. Năm 2018, nhà chức trách tìm thấy xác một người phụ nữ Indonesia trong bụng trăn gấm. Giống như nhiều loài trăn khác, con cái cuộn quanh ổ trứng và co giật cơ theo nhịp để sinh nhiệt sưởi ấm cho con non, giúp tăng cơ hội sống sót cho chúng.