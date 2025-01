Những loài hoa mang lại may mắn và thịnh vượng trong ngày Tết

Tết là dịp để gia đình sum họp và trang trí nhà cửa cho đẹp đẽ, tươi tắn. Dưới đây là những loài hoa tượng trưng cho may mắn, phú quý, bạn có thể tham khảo. 1. Hoa mẫu đơn Mẫu đơn là biểu tượng của sự thịnh vượng và phồn vinh. Nó còn được gọi là “vua hoa” hay “hoa phú quý”. Mọi người chọn hoa mẫu đơn để chưng trong nhà với mong muốn gia đình luôn thịnh vượng, hạnh phúc và có nhiều con cháu. 2. Hoa thược dược Trong các loài hoa, mẫu đơn đứng đầu, thược dược đứng thứ hai. Mẫu đơn được tôn xưng là “hoa vương” thì thược dược được coi là “hoa tướng”. Hoa thược dược là một trong những loài hoa mỏng manh, có hương thơm mềm mại. Không chỉ thể hiện sự lãng mạn. Trong phong thủy, nó thường được dùng với ý nghĩa là phương pháp hòa giải những vướng mắc trong tình yêu. Đặc biệt là hoa thược dược hồng. 3. Hoa hồng Hoa hồng tượng trưng cho hòa bình, sự tươi trẻ và là biểu tượng của tình yêu, tình bạn, niềm vui và điều tốt lành. Vì hoa nở quanh năm, dân gian quan niệm rằng hoa hồng mang ý nghĩa bốn mùa bình an. 4. Hoa đào Hoa đào, với sắc hồng tươi thắm, không chỉ làm đẹp không gian mà còn tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và may mắn. Theo quan niệm dân gian, hoa đào có khả năng xua đuổi tà ma, mang lại bình an cho gia đình. 5. Hoa mai Hoa mai vàng rực rỡ là biểu tượng của sự giàu sang, phú quý và thịnh vượng. Sắc vàng của hoa mai được cho là mang lại năng lượng tích cực, giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi trong năm mới. 4. Hoa hải đường Hoa hải đường, nở rộ vào mùa xuân, tượng trưng cho phú quý, may mắn và sự hòa thuận trong gia đình. Một chậu hải đường trong phòng khách sẽ mang đến không khí ấm áp và thịnh vượng cho năm mới. 5. Hoa thủy tiên Với vẻ đẹp thanh tao và hương thơm dịu nhẹ, hoa thủy tiên được coi là biểu tượng của sự may mắn và tài lộc. Trưng bày hoa thủy tiên giúp khử tà khí, mang lại vượng khí và cát tường cho gia đình. 6. Hoa lay ơn Hoa lay ơn, hay còn gọi là "kiếm lan", với dáng hoa đẹp và đa dạng màu sắc, biểu trưng cho sự hẹn hò và may mắn. Cắm một bình hoa lay ơn trong nhà dịp Tết sẽ tạo không gian tươi mới và đầy sức sống. 7. Hoa trạng nguyên Với sắc đỏ rực rỡ, hoa trạng nguyên tượng trưng cho sự thành đạt và may mắn trong học hành, thi cử. Trưng bày hoa trạng nguyên trong nhà dịp Tết thể hiện mong muốn về sự thành công và thăng tiến trong sự nghiệp. 8. Hoa cúc Hoa cúc, biểu tượng của sự trường thọ và phúc lộc, thường được trưng bày trong dịp Tết để cầu mong sức khỏe và bình an cho gia đình. Sắc vàng tươi của hoa cúc cũng mang lại cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Việc lựa chọn và trưng bày những loài hoa phù hợp không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn mang đến nhiều ý nghĩa tốt lành, giúp gia đình đón một năm mới an khang và thịnh vượng. 9. Hoa đồng tiền Gắn với cái tên của nó nên nhiều gia đình thường lựa chọn hoa đồng tiền trưng bày trong phòng khách mỗi dịp Tết đến xuân về với mong muốn cầu may, phát tài, phát lộc và thu được nhiều “tiền tài”. Ngoài ra, loài hoa này còn có ý nghĩa mang đến nhiều sức khỏe, tuổi thọ. 10. Hoa sống đời Loài hoa nhỏ nhắn nhưng lại mang màu sắc rực rỡ và sức sống bền bỉ này mang theo một ý nghĩa cầu chúc một năm mới dồi dào sức khỏe cho gia đình. Nó còn thể hiện sự sinh sôi, nảy nở, và tình đoàn kết của các thành viên trong gia đình. 11. Hoa cát tường Loài hoa thể hiện sự tự nhiên, thoải mái, vạn sự như ý, khỏe mạnh, may mắn. Trong từ điển Hán - Việt, cát nghĩa là tốt, tường nghĩa là phước lành hay điều lành. “Cát tường” ý nói đến những điều may mắn, tốt lành. 12. Hoa sen Không ít loài hoa thơm hơn sen về hương, đẹp hơn sen về sắc. Tuy vậy, sen là loài duy nhất hội tụ đầy đủ những ý nghĩa triết học - nhân sinh cao quý, là ý nghĩa về âm dương ngũ hành và sức vươn dậy của một ý chí sống mãnh liệt.