Những loại dầu ô tô cần thay định kỳ

Theo thời gian, các loại dầu đặc thù cho mỗi bộ phận riêng biệt trên ô tô đều bị hao hụt, vì vậy chủ xe cần kiểm tra và thay định kỳ. Trên mỗi chiếc ô tô dùng động cơ đốt trong có nhiều loại dầu đặc thù sử dụng cho từng bộ phận khác nhau. Theo thời gian và môi trường sử dụng, các loại dầu thường bị hao hụt và xuống cấp, cần được thay thế. Nếu chủ quan không bổ sung hoặc thay thế các loại dầu theo khuyến cáo của nhà sản xuất sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của các bộ phận. Mỗi bộ phận của xe phù hợp với từng loại dầu nhớt riêng. Dưới đây là các loại dầu trên ô tô cần thay định kỳ: Dầu nhớt động cơ Đây là dung dịch quan trọng giúp duy trì hoạt động của động cơ qua cơ chế bôi trơn, giảm tối đa tác hại của ma sát khi động cơ hoạt động. Ngoài ra, dầu nhớt còn giúp làm sạch, ngăn ngừa ăn mòn đồng thời hỗ trợ tản nhiệt cho động cơ. Vì vậy, dầu động cơ ô tô cần được thay thế định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, thông thường sau 5.000 - 10.000 km hoặc 3 tháng một lần, tùy từng dòng xe. Với xe mới sử dụng lần đầu, nên thay dầu nhớt sau 1.000km đầu tiên để đảm bảo xe vận hành hiệu quả. (Ảnh minh họa) Nếu không thay định kỳ, dầu nhớt động cơ sẽ bay hơi, cô đặc do trộn bụi kim loại, muội than, gây hư hại hoặc bó máy vì quá nhiệt. Phần lớn các xe hiện nay đều có đèn cảnh báo khi thiếu dầu nhơt động cơ. Bên cạnh đó, dấu hiệu nhận biết động cơ thiếu dầu khác là tiếng động lạ từ khoang động cơ khi hoạt động, mùi khét do dầu cháy... Dầu hộp số Dầu hộp số được dùng để bôi trơn và bảo vệ các bộ phận bên trong hộp số như trục, bánh răng, ổ bi...Để hộp số hoạt động tốt, chất lượng dầu hộp số phải luôn được đảm bảo. Trong quá trình vận hành, muội than, cặn bẩn và bụi kim loại lẫn trong dầu khiến dầu bị đặc, không còn hiệu quả bôi trơn. Vì vậy,, dầu hộp số ô tô cũng cần được thay định kỳ. Theo nhà sản xuất, dầu hộp số trên xe số sàn cần được thay sau 40.000 - 50.000 km sử dụng, còn với xe tự động thì sau 60.000 - 150.000 km. Một số dấu hiệu nhận biết dầu hộp số nên thay bao gồm xe chậm chuyển số khi tăng tốc hoặc giảm tốc, có tiếng động lạ khi chuyển số, xe giật về phía trước khi tăng ga. Dầu phanh Dầu phanh có vai trò truyền lực từ bàn đạp phanh qua má phanh tại 4 bánh xe. Khi nhấn bàn đạp phanh, lực chuyển thành áp suất nén dầu phanh lại, sau đó truyền đến piston phanh, tạo lực kẹp đĩa phanh để xe giảm tốc độ. Vì vậy, dầu phanh cần được thay thế định kỳ để hệ thống phanh hoạt động trơn tru. Nên kiểm tra dầu phanh thường xuyên, nếu thấy lượng dầu bị hao hụt, xuống dưới mức tối thiểu thì cần thay mới. Ngoài ra, khi thấy các dấu hiệu như màu dầu phanh chuyển sang nâu hoặc đen, đạp phanh không còn độ nhạy, bàn đạp rung khi nhấn, có tiếng động lạ khi phanh...chủ xe cần kiểm tra và thay dầu phanh. Dầu trợ lực lái Với xe có hệ thống trợ lực lái thủy lực, dầu trợ lực giúp xoay vô lăng nhẹ nhàng, qua đó tăng cảm giác lái và độ an toàn. Dầu trợ lực lái còn giúp duy trì nhịp độ làm việc của các bộ phận trong hệ thống lái. Do đó, dầu trợ lực lái cũng cần được kiểm tra, thay định kỳ khi dầu chuyển sang màu đen hoặc nâu. Thông thường, dầu trợ lực lái nên thay sau 60.000-80.000 km, tương đương 4 - 5 năm sử dụng. Minh Phương(tổng hợp)