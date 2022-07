Những lần idol Kpop bị 'trao nhầm' cúp khiến fan phẫn nộ

Theo bảng điểm được tiết lộ, ca khúc chủ đề Fearless của LE SSERAFIM đem về điểm phát sóng hơn 5.000. Trong khi đó, Lim Young Woong, mặc dù rất nổi tiếng ở Hàn Quốc nhưng lại không kiếm được một điểm nào cho hạng mục này.

Người hâm mộ của nam ca sĩ thậm chí đã khiếu nại lên cảnh sát để điều tra về sự việc này.

BLACKPINK và EXO-SC

Music Bank thậm chí còn từng phải xin lỗi công khai vì trao nhầm cúp ngay trên sóng truyền hình. Thay vì EXO-SC, nhà đài lại thông báo BLACKPINK chiến thắng với How You Like That.

Phía KBS giải thích một trục trặc hệ thống đã khiến điểm số phát sóng của EXO-SC bị tính sai, dẫn đến việc BLACKPINK giành chiến thắng. Cuối cùng, nhà đài phải xin lỗi và lấy lại cúp của BLACKPINK, khiến các nghệ sĩ vô cùng khó xử.