Những lần Diệu Nhi lộ hint 'chuẩn mẹ bỉm sữa' đố lệch được!

"Đi siêu thị dưới nhà sẵn nhảy 1 điệu 'Money' ủng hộ thành viên nhóm mình nè", Diệu Nhi chia sẻ.

Dưới clip, rất nhiều người cũng nhận ra chi tiết này: "Vòng 1 nói lên tất cả", "Cái dáng nàu là dáng mới đẻ nè", "Mẹ bỉm không sai vào đâu được"...