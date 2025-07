Những lần đánh bạc ngốn hơn 7 triệu USD của cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ (cũ)

Đối tượng cầm đầu bỏ trốn

Trong vụ án này, Kim In Sung được xác định là người đóng vai trò chính, quản lý toàn bộ doanh thu và hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại King Club.

Kết quả điều tra xác định, Kim In Sung với sự giúp sức của Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang đã tổ chức cho 145 đối tượng là người Việt Nam vào King Club đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi TCĐTCT với tổng số tiền cộng dồn mà các bị can sử dụng để đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị can đã đánh bạc thua.

Tuy nhiên, trước khi cơ quan công an bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái phép tại King Club, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam. Ngày 26/5/2025, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với “trùm cuối” này và đề nghị Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã quốc tế đối với bị can Kim In Sung.

Đến nay, vẫn chưa bắt được bị can nên Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can và tách vụ án đối với Kim In Sung. Về phía Công ty HS, đơn vị này đã tạm ngừng kinh doanh từ ngày 10/8/2024 đến nay.