Những khuyết điểm không thể che giấu của iPhone Air

Apple luôn gặp khó trong việc tạo ra cầu nối giữa dòng iPhone tiêu chuẩn và dòng Pro. Nếu iPhone 5c hay XR là bản giá rẻ rõ rệt, iPhone Mini và iPhone Plus từng là nỗ lực thu hẹp khoảng cách này.

Năm nay, hãng tiếp tục thử nghiệm với iPhone Air, dòng sản phẩm mang tên gọi “Air” lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone. Trên lý thuyết, đây là một kỳ công kỹ thuật nhưng thực tế lại khiến giới công nghệ bối rối vì không rõ Apple làm ra nó cho ai.

Thiết kế mỏng nhất lịch sử iPhone và cũng "mong manh" nhất

Apple dường như “quay lại thời Jony Ive”, khi thiết kế được đặt lên trên tính thực dụng. Với độ mỏng chỉ 5,6mm và trọng lượng 165 gram, iPhone Air trở thành chiếc smartphone mỏng nhất thế giới, vượt qua cả Galaxy S25 Edge. Cảm giác cầm nhẹ tay và tinh tế gợi nhớ khoảnh khắc Steve Jobs rút chiếc MacBook Air ra khỏi phong bì cách đây hơn một thập kỷ.