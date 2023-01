Những khởi sắc trong công tác người Việt

Có thể thấy, trong năm 2022, công tác nghiên cứu, tham mưu, kiến nghị chính sách về NVNONN được nâng tầm, phù hợp với tình hình mới, đạt được những kết quả nổi bật. Bộ Ngoại giao đã ban hành Chương trình hành động của Bộ Ngoại giao về triển khai Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169-NQ/CP, tổ chức thành công Hội nghị quán triệt và triển khai Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết số 169/NQ-CP về công tác NVNONN trong tình hình mới.

Để giữ gìn và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng, Bộ Ngoại giao đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN giai đoạn 2023-2030 nhằm tôn vinh sự giàu đẹp của tiếng Việt, nâng cao nhận thức về ngôn ngữ và văn hóa dân tộc đối với kiều bào và bạn bè quốc tế cũng như lan tỏa phong trào dạy và học tiếng Việt.

Cùng với công tác đại đoàn kết, vận động, thu hút nguồn lực và khen thưởng kiều bào tiếp tục được chú trọng, công tác hỗ trợ cộng đồng NVNONN được triển khai tích cực và kịp thời.

Đặc biệt, việc hỗ trợ cộng đồng, bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine luôn được quan tâm sâu sắc, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong và ngoài nước, cùng sự tham gia đóng góp tích cực của các hội đoàn...

Đối với người Việt ở Ukraine, Bộ Ngoại giao vẫn theo dõi sát tình hình của bà con ở các khu vực giao tranh, vận động họ sơ tán đến vùng an toàn, phối hợp với hội đoàn, cộng đồng và sở tại giúp đỡ bà con trong việc di chuyển, kịp thời đưa ra các khuyến cáo phù hợp với diễn biến thực tế của cuộc xung đột để đảm bảo an ninh, an toàn tính mạng và tài sản của công dân Việt Nam. Với cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, Bộ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác hỗ trợ bà con di dời, tái định cư gắn với chuyển đổi nghề nghiệp, đảm bảo sinh kế lâu dài, hòa nhập với xã hội sở tại.

Phát huy các nguồn lực trong năm 2023

Chia sẻ về những nội dung trọng tâm công tác năm 2023, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cho biết, Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan rà soát các văn bản pháp luật dành cho NVNONN liên quan đến quốc tịch, cư trú, đầu tư, sở hữu nhà đất, nhập xuất cảnh, miễn thị thực…; bổ sung, hoàn thiện, kiến nghị những chính sách, biện pháp đột phá mới nhằm tranh thủ tối đa, phát huy mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực kiều bào vào những vấn đề phát triển cụ thể, thiết thực của đất nước…