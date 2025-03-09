Những 'Khối không tên' thầm lặng phục vụ Đại lễ Quốc khánh 2-9

03/09/2025 13:39

Trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, bện cạnh các khối diễu binh, diễu hành là những "chiến sĩ thầm lặng" luôn túc trực phục vụ người dân.

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 1.
Bên cạnh những khối diễu binh, diễu hành là hình ảnh của các chiến sĩ thầm lặng. Họ luôn túc trực ngày đêm, bất kể nắng mưa, để giữ gìn trật tự và đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 2.Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Sáng ngày 2-9 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 2.
Dưới màu áo xanh quen thuộc, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Hà Nội trở thành điểm tựa cho nhân dân trong mọi tình huống. Mỗi khoảnh khắc họ hỗ trợ người dân chính là minh chứng đẹp nhất về lòng tận tụy vì nhân dân phục vụ
Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 3.
Các chiến sĩ "chạy đua" với thời gian kịp thời cứu giúp một phụ nữ bị ngất xỉu khi đi xem diễu binh, diễu hành
Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 4.
Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 5.
Những chiến sĩ áo xanh cùng lực lượng khoác Blouse trắng chăm sóc, nhanh chóng đưa một người cao tuổi đến bệnh viện vì mệt
Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 6.
Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 7.

Một chiến sĩ cảnh sát cơ động hỗ trợ các cựu chiến binh và người cao tuổi sang vị trí ưu tiên để xem diễu binh

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 8.
Lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ các cựu chiến binh, người có công, người cao tuổi đến điểm sắp xếp chỗ ngồi ưu tiên trên các tuyến đường Hùng Vương
Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 9.
Đây là những hình ảnh rất dễ bắt gặp tại các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 10.
Có một khối không tên - "khối công nhân môi trường" âm thầm làm công việc của mình. Tuy công việc vất vả nhưng họ hạnh phúc vì được góp phần nhỏ bé vào thành công chung, để người dân tận hưởng trọn vẹn niềm vui của đại lễ
Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 11.
Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 12.

Đây là những người thầm lặng làm sạch cho thủ đô trong những ngày đại lễ A80 vừa qua

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 13.
Cán bộ phường Ba Đình hỗ trợ các cựu chiến binh dọn dẹp rác trong khi chờ xem diễu binh, diễu hành
Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 14.
Song hành với những khối diễu binh, diễu hành, một lực lượng đặc biệt góp phần không nhỏ tạo nên ngày đại lễ thành công, đó là sinh viên tình nguyện. Trong ảnh là sinh viên trường Đại học Thủy Lợi phát bánh cho người dân dùng trong đêm 1-9
Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 15.
Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 16.

Không chỉ đón tiếp, hỗ trợ thức ăn nước uống, lực lượng tình nguyện viên còn ở lại cùng công nhân môi trường để thu gom rác, bảo đảm vệ sinh môi trường, trả lại cảnh quan đô thị sau khi kết thúc lễ kỷ niệm

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 17.
Có một “khối yêu nước” rực cháy trong những ngày hướng đến Ngày lễ Quốc khánh Việt Nam 2-9
Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 18.
Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 19.

Dù mưa hay nắng, bất kể ngày đêm, đâu đâu cũng thấy khắp ngả đường, “khối yêu nước” ấy luôn ngày đêm sát cánh cùng các khối diễu binh, diễu hành

Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 20.
Ai ai cũng tràn đầy khí thế, trên tay lá cờ Tổ quốc đỏ thắm, để ngôi sao vàng tung bay rực rỡ mỗi khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua
Những khối không tên thầm lặng phục vụ A80 - Ảnh 21.
Từ người già đến trẻ nhỏ, niềm tự hào dân tộc luôn hiện hữu trong mỗi người vào những ngày lịch sử này

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/nhung-khoi-khong-ten-tham-lang-phuc-vu-dai-le-quoc-khanh-2-9-19625090311282954.htm
