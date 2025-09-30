Những khoảnh khắc từ 'Chiến sĩ Quả Cảm' khiến người trẻ muốn cứng cáp trăm phần mỗi ngày

Bản lĩnh trong từng khoảnh khắc của “Chiến sĩ quả cảm”

Đằng sau mỗi khung hình của gameshow “Chiến sĩ quả cảm” là một câu chuyện sống động về nghị lực, sự điềm tĩnh và khả năng vượt qua thử thách của các chiến sĩ CAND. Khi đối diện với hiểm nguy, tinh thần thép và sức mạnh nội tâm của họ càng được khắc họa rõ nét hơn bao giờ hết.

Không đơn thuần là một chương trình truyền hình, “Chiến sĩ Quả cảm” đã tái hiện sống động đời sống thực của những người lính ngày đêm bảo vệ bình an cho nhân dân. Các thử thách trong chương trình được nâng dần độ khó qua từng tập: từ xử lý tình huống cháy xe buýt, giải quyết hỏa hoạn trong nhà ống chật hẹp, đến màn giải cứu hơn 200 sinh mạng trên sông Sài Gòn hay các phần thi thể lực như vác gỗ, trượt dây, ngụy trang dưới lòng đất…